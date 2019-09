José Estévez lanza al mercado ‘El tutor’, un rueda superior con el que completa y fortalece su gama

José Estévez, S.A. acaba de lanzar al mercado El Tutor, Verdejo Selección Especial 2018, un blanco de Rueda con el que pretende seguir creciendo en esta denominación de origen (D.O.) que está tan de moda entre los consumidores.

Rueda es una D.O. que sigue de plena actualidad en la vitivinicultura española, con un crecimiento año tras año próximo al 10%. Durante el último ejercicio comercializó cerca de 92 millones de botellas.

“Este vino te puede enseñar muchas cosas” es el posicionamiento elegido por Estévez para El Tutor. Efectivamente, este vino enseña el valor de una cuidadosa selección de cepas; la intensidad y la frescura que aporta la uva verdejo; los aromas frutales, especiados y minerales… un viaje equilibrado que se percibe con todos los sentidos. Incluso en su original etiquetado, en el que aparece un hombre vestido de época –el tutor- pero con cabeza de rapaz nocturna, lanza una referencia implícita al buen hacer y conocimiento, ya que en la antigua Grecia se la relacionaba con la sabiduría.

El Tutor es un vino 100% uva verdejo, que proviene de viñedos de más de 30 años de antigüedad de una gran calidad (y, en consecuencia, de escaso rendimiento, apenas unos 4.000 kilos/hectárea), situados a 750 metros de altitud media -en los municipios de Rueda, La Seca y Pollos- y en los que la vendimia se realiza de manera manual. Durante su proceso de elaboración, el vino permanece durante cuatro meses sobre lías… son características todas ellas que dan como resultado que El Tutor Verdejo Selección Especial 2018 sea un Rueda, sin duda, de una calidad superior.

La nota de cata define a El Tutor como un vino amarillo pálido, con reflejos verdosos, muy aromático, con un amplio abanico de aromas varietales (heno, balsámicos, cítricos) a los que hay que sumar la complejidad que añade su período de maduración sobre lías. En boca es un vino bien estructurado, equilibrado, untoso, aterciopelado y de largo retrogusto, ideal para acompañar mariscos, pescados e incluso foie, quesos curados y arroces.

Con El Tutor, José Estévez se fija como objetivo completar y fortalecer su gama de vinos en la D.O. Rueda. Tras los lanzamientos de Viña Esperanza (100% verdejo) y Castillo de Miraflores (100% verdejo semidulce natural), este vino se convierte en la tercera referencia del grupo en la pujante D.O. de Castilla y León. Debido a su calidad superior, la aspiración que se ha marcado Estévez con su lanzamiento no es otro que el de “dar el salto definitivo del copeo en barra a la mesa”.

José Estévez es un grupo bodeguero familiar radicado en Jerez de la Frontera que tiene el respeto por la viña y el vino su principal seña de identidad. Con 800 hectáreas de viñedo propio, es el mayor viticultor del Marco de Jerez y de Andalucía y cuenta en su portafolio con nombres clásicos de las D.O. Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Brandy de Jerez como son Marqués del Real Tesoro, Valdespino y La Guita. En los últimos años viene desarrollando un plan de expansión que por ahora se traduce en su presencia en las siguientes D.O.: Rueda, Rioja, Cava y Champagne, además de Tierra de Cádiz.