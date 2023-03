Espadas sostiene que el 28-M será la primera mella al triunfalismo de Juanma Moreno

Hay un grupo de seguidores de Juanma Moreno en las redes sociales que se hacen llamar los juanmers. Son juanmistas, porque el presidente del Gobierno andaluz ya tiene una masa entusiasta que va más allá de las filias del PP. En la entrega de medallas del 28-F ofició como el amigo líder en una romería y en San Telmo recibió como Manuel Chaves en sus años dorados. Alguien ha escuchado decir al ex presidente: "Un día, voy a pedirle el copyright". Pero Juan Espadas, el secretario general del PSOE de Andalucía, cree que la marca del PP no es la misma que la de Juanma Moreno, que su imagen comenzará a deteriorase con los años de gestión y que las elecciones municipales del 28 de mayo serán la primera mella en su triunfalismo.

Espadas no se marcha. Algunas fuentes socialistas, situadas en lo que queda del susanismo, habían lanzado a correr la idea de que Juan Espadas se marcharía después del 28 de mayo. O tras las generales de diciembre. No será así, Espadas se queda porque, como sostiene una persona que le conoce de modo muy cercano, "ni quiere ni puede". No quiere, porque su objetivo es presentarse a las próximas elecciones municipales. Ni puede, porque ni el PSOE ni el partido en Andalucía están para más sobresaltos, no hay delfines sucesorios a la vista ni los secretarios provinciales quieren abrir ninguna batalla. Están con Espadas.

La agenda del secretario general está completa, no brilla como la de Juanma Moreno, pero va a razón de dos o tres municipios cada día. El miércoles pasado visitó Grazalema, Villamartín y Arcos, donde el PP ha encontrado a su candidato a las municipales a última hora, Miguel Rodríguez, un ex militante de Ciudadanos. Es cierto, como se apunta desde el PSOE, que los populares han tenido problemas para encontrar candidatos en algunos municipios notables, a pesar de que gobiernan en la Junta.

Como otros líderes provinciales con los que ha hablado este diario, Juan Espadas también cree que el PSOE ganará las elecciones locales en Andalucía el 28 de mayo. A esto se refieren como la primera mella en la imagen de un presidente triunfal. Esta cita electoral supone un momento crítico para los socialistas a nivel nacional, porque marcará, de modo muy certero, qué puede suceder en las generales de diciembre.

Si Pedro Sánchez no lograse gobernar como consecuencia de las generales de este año, el PSOE tendría que afrontar una crisis de liderazgo a nivel federal que, en cascada, llegaría a todos los territorios.

Espadas trabaja con esa doble cita, la de las municipales y, posteriormente, las generales. Andalucía no celebra, como otras comunidades, comicios autonómicos en mayo, pero se va a convertir en uno de los escenarios donde el PP de Alberto Núñez Feijóo buscará una mayoría suficiente para gobernar. Y ese factor también se llama Juanma Moreno, un talismán para los alcaldes y para el líder nacional de su partido. Es mucha responsabilidad para un dirigente que aún está creciendo, y que sólo ha ganado unas elecciones.

Pero la semana se le ha agriado al PSOE con el caso Mediador, del diputado canario Juan Bernardo Fuentes, conocido como Tito Berni por los miembros de la trama que extorsionaba y conseguía favores en distintas administraciones del archipiélago. Dos diputados andaluces, el almeriense Indalecio Gutiérrez y la sevillana Beatriz Carrillo, han sido señalados por el PP como algunos de los compañeros de escaño que participaron en alguna comida con Juan Bernardo Fuentes. No hay ninguna sombra judicial sobre ellos, pero los populares saben del daño que informaciones como éstas infligen a la imagen del partido.

El PSOE es consciente de que el caso Mediador añade "más ruido" a las campañas electorales de unos candidatos que preferirían centrarse en sus municipios. En la ciudad de Sevilla, donde la batalla es más disputada, el PP viene señalando al alcalde Antonio Muñoz como uno de los líderes del sanchismo, a quien culpan desde la ley del 'sólo sí es sí' hasta la ruptura de relaciones con el Frente Polisario. Sevilla y Huelva son las capitales más complicadas para el PP, casos distintos a Granada, Cádiz y Jaén, donde los populares sí pueden conseguir las alcaldías.