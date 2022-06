Juan Espadas augura que el SAS no podrá contratar al personal necesario del verano

El líder del PSOE, Juan Espadas, augura que el SAS no podrá contratar al personal necesario para cubrir las vacaciones de verano, porque lo ha hecho mal y tarde. "No se van a producir" estas contrataciones, según Espadas, "porque no hay personal sanitario a disposición como para llegar a ese volumen de contratación que mejoraría la situación". "Se llega tarde, y una vez más se quiere engañar a la ciudadanía", ha indicado el socialista, después de mantener una reunión con los alcaldes de su partido de municipios de más de 50.000 habitantes.

La denuncia de Espadas coincide con la del sindicato de Enfermería Satse, y es congruente con otras fuentes del SAS que ha explicado a este medio que Andalucía has sido una de las últimas comunidades autónomas en publicitar estas ofertas. El consejero de salud, Jesús Aguirre, había anunciado que el Plan de Verano 2022 del SAS iba a llegar a 18.000 contrataciones, pero este martes ya ha reconocido que hay problemas porque la bolsa de médicos está agotada y la de enfermeras, con problemas.

No es esto lo que sostiene Espadas, sino que el SAS ha actuado mal, como, en su opinión, lo viene haciendo en los servicios de Atención Primaria. De esos 18.000 contratos, 1.300 son de médicos y 7.700 para enfermería. El consejero de Salud, Jesús, Aguirre ha reconocido este martes en Córdoba que "lo que se ha pedido es el apoyo a los sindicatos, a los colegios de médicos y a las universidades y estudiantes de Medicina sin MIR para contratarlos y tirar de los que no están en bolsa para cubrir el máximo de plazas, sobre todo en la parte específica de Medicina".

En su intervención, ha reconocido que "hay bolsas esquilmadas". Si no se logran cubrir, el consejero ha hecho referencia al plan de Estrategia de Atención Primaria que se puso en marcha y que incluye el concepto de la continuidad asistencial y enfermería de acogida para intentar suplir un posible déficit de profesionales". Se trata de una estrategia que incluye la contratación de los profesionales por la tarde, "a un precio determinado para intentar sacar el tema para adelante entre todos", ha detallado.

Es decir, publicar los incentivos para los profesionales que voluntariamente realicen asistencia fuera de su horario ordinario o que directamente atienda la actividad completa del profesional cuya ausencia no se ha podido cubrir.

Espadas ha reunido a los alcaldes socialistas de municipios de más de 50.000 habitantes para comenzar a preparar las elecciones municipales de mayo de 2023.

Respecto a la educación, el líder del PSOE-A ha reiterado que los socialistas van a "trabajar desde la oposición" en el Parlamento por lograr una "reducción" de las ratios de alumnos en las aulas, y en relación al empleo ha criticado la "ausencia de políticas activas por parte de la Junta", pese a tener "recursos económicos y transferencias importantes del Gobierno de España".

Así, ha criticado que el Gobierno de Moreno "no tiene interés alguno en este tipo de políticas, y esto es un agujero negro para los colectivos que tienen más dificultad de inserción laboral", y ha advertido de que frente a ello se va a situar la labor de oposición del PSOE-A, porque "es imprescindible que las tasas de desempleo estructurales que en muchos casos están en estos municipios de gran población puedan atacarse con un trabajo coordinado" de la Junta con ayuntamientos.

Además, Espadas ha opinado que "el desmantelamiento de las unidades de orientación y la ausencia de estas políticas y recursos que se están devolviendo al Gobierno de España es sin duda una de las razones del desencanto y falta de expectativas" que se vieron el 19 de junio, y que "desgraciadamente no se ha traducido en un nivel de participación más alto" como a él le "hubiese gustado".

Asimismo, Espadas ha denunciado que "la vivienda sigue siendo otra política ausente de la derecha, sobre todo en barrios de grandes ciudades que tienen problemas evidentes ligados a los pisos cárceles, a la necesidad de más inversión en ascensores, de líneas o convocatorias de apoyo a la rehabilitación de viviendas que necesitan de una mejora en eficiencia energética".