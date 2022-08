Juanma Moreno culpa también a Pedro Sánchez de la falta de agua en Andalucía

Inicio del curso político, y un poco más de lo mismo, aunque subido de tono. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llegado a culpar este miércoles a Pedro Sánchez de la falta de agua en Andalucía. "Lo llevo advirtiendo dos años", ha repetido Moreno desde Alhaurín el Grande, donde ha defendido que las obras hidráulicas que hay pendientes en Andalucía solventarían los efectos de la sequía. "¿A qué espera -se ha preguntado- espera el presidente del Gobierno de España cuando la primera potencia agrícola de España está secándose, se muere de sed, ante la incapacidad manifiesta del Gobierno para reaccionar y hacer las obras que necesitamos desde hace dos años?"

Moreno ha iniciado el curso junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto que también ha servido para despedir a Elías Bendodo. El malagueño deja el 1 de octubre la presidencia del PP malagueño en un congreso donde le relevará Patricia Navarro. Más allá de los elogios mutuos -Feijóo ha asegurado que Juanma Moreno "es el político de moda en España"- en lo que ambos líderes han coincidido en describir un invierno negro, cuando creen posible que España entrará en recesión. "Somos el peor país de la eurozona, el último, para lograr la recuperación", ha rematado Feijóo al final de su intervención.

Tal como ha recordado Juanma Moreno, la Junta también es la responsable de la gestión de todas las cuencas hidrográficas cuyo territorio es exclusivo de la comunidad, que son todas las intracomunitarias de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Pero para Moreno, éstas sólo suponen una pequeña parte, alrededor del 33%, ya que el resto es de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, competencia del Gobierno central. Aun así, los problemas más agudos están en las cuencas intracomunitarias.

Elías Bendodo ha sido despedido con un aplauso prolongado. Deja al PP malagueño en su mejor situación, con 30.000 afiliados, 30 alcaldías y tres victorias en elecciones generales y dos, en autonómicas. "Te llevas un político talismán", ha dicho de él Juanma Moreno, al dirigirse a Feijóo, en cuyo equipo se ha integrado el ex consejero de Presidencia. Feijóo respondió: "Tenemos un compromiso, que no falle el talismán; si no, vendré por aquí para recordarlo".

El presidente de la Junta ha señalado a Sánchez como culpable de que muchos cultivos vayan a caer su producción en un 50% por la falta de agua o que un vecino de Alhaurín, al que citó, tenga que dejar de regar un campo de golf. El agua es motor de la economía andaluza, subrayó Moreno. Ese es el espíritu de un inicio de curso del que el PP espera sea el declive final del Gobierno de Pedro Sánchez.

Andalucía mejoró de modo notable sus infraestructuras hidráulicas en los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado, cuando se sufrió un período de sequía peor que el actual. Los cortes de agua llegaron a casi todas las ciudades y hubo embalses de regadío que quedaron inutilizados. Sin embargo, hay nuevas infraestructuras que hay que construir. Algunas corresponden al Gobierno central; otras, a la Junta. Juanma Moreno citó como ejemplo de las faltas del Gobierno central la construcción de desaladoras y la conexión de algunos embalses.

En un tono que si no es catastrofista, se le parece, dijo: "Vienen tiempos difíciles, no quiero que vengan, pero desgraciadamente tenemos a un Gobierno que es incapaz de hacer una análisis certero y que es incapaz de tomar medidas". "Viene un curso político turbulento", ha asegurado Moreno.

El discurso de Alberto Núñez Feijóo no ha dejado una gota de oxígeno a la gestión que el Gobierno central ha hecho de la crisis energética. Criticó, por ejemplo, que hubiera alterado las relaciones con Argelia, el principal suministrador de gas natural de España, a causa de su posición sobre el Sahara. Ridiculizó las medidas de ahorro energético, con citas a los apagones de los escaparates y menciones a la corbata, pero no citó que es la Comisión Europea la que ahora quiere aprobar una intervención de emergencia del mercado eléctrico, similar al que los gobiernos español y portugués consiguieron con la llamada excepción ibérica.

"Seguimos siendo el peor país, el peor país de toda la Eurozona para volver al PIB de antes de la pandemia, somos los últimos", resumió Feijóo su visión sobre la gestión del Gobierno de Sánchez. "Los miembros del Gobierno de Sánchez viven en una anomalía constante, hacen oposición a la oposición y se hacen la oposición entre ellos", insistió Feijóo, quien ironizó con los "insultos" que le han dedicado los ministros durante este verano. "Veintidós ministros dedicados a insultarme", añadió.