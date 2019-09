Juanma Moreno abraza la España Suma de Casado

"Si vamos a elecciones, pido una reflexión serena sobre cuál es la manera más sensata de derrotar a Pedro Sánchez". El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido este lunes en Madrid la fórmula de coalición electoral de PP y Ciudadanos para hacer frente al PSOE si, finalmente, las elecciones generales se repiten el próximo 10 de noviembre. En un desayuno informativo organizado por Forum Europa, en el que ha sido presentado por el presidente de su partido, Pablo Casado, el líder andaluz ha abrazado la fórmula España Suma, si bien ha matizado que en algunas comunidades, "como Galicia o el País Vasco", hay otras peculiaridades.

En su presentación, Pablo Casado también se ha referido a su fórmula: "Es necesario encontrar un punto en común, hay que soldar la fractura del voto de centro derecha en España". El líder nacional de los populares ha puesto como ejemplo de lo que desea el Gobierno andaluz de Juanma Moreno. Fue el primero ejecutivo de un presidente popular que se fraguó con un pacto con Ciudadanos y una alianza externa con Vox. En el desayuno informativo de Fórum Europa había una representación del pacto. Le ha acompañado el consejero de Economía, Rogelio Velasco, de Ciudadanos, y los parlamentarios de Vox Alejandro Hernández y Manuel Gavira.

Juanma Moreno se ha convertido en uno de los apoyos de Casado. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no es partidario de editar la coalición electoral, debido al escaso apoyo que Ciudadanos tiene en Galicia. Es decir, que no sumaría ni uno más al PP, pero en territorios como Andalucía, Madrid o Valencia, Casado sostiene que una experiencia como la ya ensayada con Navarra Suma puede dar una victoria a los partidos de derecha frente a los de izquierda.

Juanma Moreno ha abierto, de este modo, el curso político, con un encuentro en Madrid, donde se viven las horas finales para conocer si Pedro Sánchez volverá a presentarse a una sesión de investidura. La probabilidad al día de hoy es que no, que el presidente del Gobierno en funciones rechaza la coalición con Unidas Podemos y que también es reticente a un acuerdo de investidura que no le garantice una legislatura estable. En el propio PP ya trabajan con la previsión de una campaña electoral para este otoño.

Pablo Casado, no obstante, se encuentra con el rechazo de Ciudadanos y de su líder, Albert Rivera, a esta coalición. En los últimos días, desde Ciudadanos se ha argumentado que su electorado rechaza al PP por sus casos de corrupción. Casado ha criticado esto último con estas palabras: "En el PP no caben las conductas que no sean ejemplares, no lo vamos a permitir, pero tampoco que se nos haga responsables de lo que se hizo hace décadas. Nadie nos da lecciones ni da carnés de honestidad". Casado ha definido a Juanma Moreno como "amigo" y "ejemplo a seguir" por sus pactos con los otros dos partidos.

Y a Albert Rivera le ha lanzado esta pregunta: "Si ellos han sido capaces de entenderse con Bildu y con los independentistas, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros?"