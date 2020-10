Juanma Moreno pide a los andaluces que se queden en casa y advierte de "medidas más duras"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha solicitado a los andaluces que este puente "se queden en casa o en el entorno". Moreno, que ha realizado estas declaraciones desde Huelva, ha vuelto a comprobar cómo los datos diarios de la pandemia en la comunidad son muy preocupantes; en especial, para los hospitales. En las últimas horas, han ingresado 126 personas y de éstas, 325 se encuentran en las UCI. Hay 38 muertos más en una sola jornada. El total de hospitalizados es de 2.471, apenas tres centenares menos que en el pico del 30 de marzo pasado. Si el incremento se mantiene como en los últimos cinco días, la próxima semana se marcará un nuevo hito.

Moreno ha avisado que el Gobierno andaluz puede acordar medidas "mas duras". "Si estas medidas no funcionan de aquí al 8 de noviembre, tendremos que tomar más restricciones, porque no tenemos otro instrumentos que el grifo de la movilidad", ha indicado. Ya hay tres provincias confinadas en sus municipios, pero Córdoba, que ya tiene su zona sur afectada, puede sumarse por completo. Las últimas restricciones que se adoptarían serían el confinamiento domiciliario y la suspensión de las clases, lo que tendría un alto coste económico y social. Por eso, el Gobierno andaluz lo empeña todo a lo que puede ocurrir hasta el próximo martes, cuando finalice el puente. El mensaje es bien claro: quédense en casa. Andalucía ha tenido 5.104 positivos de Covid en las últimas horas.

En una visita a las obras de reforma que se ejecutan en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, el presidente de la Junta ha advertido de que la situación en la comunidad "es mala", y, de hecho, ha avanzado que este viernes, por segundo día consecutivo, se ha superado la cifra de 5.000 nuevos casos positivos confirmados en 24 horas, por lo que ha advertido de que, si la curva de contagios no se frena con las nuevas medidas restrictivas de movilidad, tendrá que tomar otras "más duras".

Para Moreno, hay que "evitar movernos y las reuniones si no son necesarias", para "evitar la propagación de este virus". "Están falleciendo personas todos los días de todas las edades; pensemos en ellos, porque podemos ser uno de nosotros", ha recomendado el presidente.

A preguntas de los periodistas, el presidente ha indicado que, hasta ahora, no se han producido "incidencias graves" en las primeras horas con las restricciones de movilidad en vigor, si bien sí se han detectado personas que no llevaban los certificados requeridos para justificar sus desplazamientos entre municipios, o que alegaban desconocer las nuevas normas impuestas. En todo caso, Moreno ha valorado que el dispositivo que se ha puesto en marcha en Andalucía para garantizar el cumplimiento de los cierres perimetrales "está funcionando", con la colaboración de Guardia Civil, Policía Nacional y Local, pero ha pedido a los ciudadanos que "nadie les tenga que multar", sino que cada uno "piense que no es el momento de irse de fin de semana o de puente, o de desplazarse".

Moreno ha expresado su deseo de que las nuevas medidas restrictivas anunciadas el pasado miércoles por el Gobierno andaluz "sirvan para limitar el contagio y la incidencia de la pandemia", pero ha advertido de que, "si no funcionan de aquí al 8 de noviembre", cuando se revisará su eficacia, "tendremos que tomar nuevas medidas más duras y limitantes" que ha llamado a intentar evitar que sea necesario adoptar.

El presidente ha vuelto a lamentar que, a falta de una vacuna o de un tratamiento eficaz contra la Covid, ahora mismo "no tenemos otra fórmula" para limitar los contagios que jugar con "el grifo de la movilidad", abriéndolo o cerrándolo, por lo que ha insistido en apelar "a la conciencia colectiva" para que el 8 de noviembre haya "datos más positivos de los que tenemos hoy en día".