Juanma Moreno, sobre el asunto Barveal: "Está todo en orden"

La despedida de Marifrán Carazo como consejera de Fomento, tan emocionante para sus protagonistas como para quienes han trabajado con ellos, tuvo el momento para la actualidad y para mostrar que no todo es tan bonito como se pinta. Asi, la polémica por los contratos de urgencia adjudicados a la empresa Barveal ha tenido respuesta en el presidente de la Junta.

Así, Juanma Moreno, ha garantizado tras el Consejo de Gobierno celebrado hoy que "todo está en orden en función de la legislación vigente" con los contratos de emergencia realizados por su Gobierno y ha dicho que quien crea que no cumplen con la ley "lo que tiene que hacer es ir al juzgado".

"Cuando la cosas están en orden cumpliendo la ley no hay ningún problema, el que crea que no cumple la ley lo que tiene que hacer es ir al juzgado. Nosotros tenemos que gobernar y gestionar, y no perder el tiempo con campañas electorales", ha señalado Moreno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en referencia a las denuncias de ilegalidad de estos contratos que llegan desde la izquierda.

Ha explicado que "está todo publicado" en el Portal de Transparencia y ahí "pueden recabar toda la información que deseen". Ante el anuncio del PSOE-A de acudir a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, ha dicho que le parece "magnífico" que haga "lo que estime oportuno" y ha argumentado que es un partido de la oposición, que quiere "desgastar" al Ejecutivo autonómico "y utilizará todos los mecanismos e instrumentos a su alcance" para ello.