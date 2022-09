Juanma Moreno avisa de que tiene "fecha de caducidad" como candidato

Lo ha vuelto a avisar. Su voluntad de seguir presentándose a las elecciones tiene fecha de "caducidad". "Esto no es para toda la vida, a mi me gusta la vida y en ella hay otras cosas, la familia por ejemplo". Así ha contestado Juanma Moreno a una pregunta en el Foro Joly sobre la limitación de los mandatos. Esta legislatura que ahora comienza es la segunda del político malagueño, con 58 escaños de mayoría, la agotará sin problemas, pero no está tan claro que vuelva a repetir como candidato del PP a la Presidencia de la Junta.

Moreno también ha avisado al PP para que no planeen ninguna sucesión, porque ni siquiera ha pensado en una decisión que dependerá, y en este orden, de su familia, de los ciudadanos y del partido. "Si las tres condiciones se dan, probablemente, repetiré como candidato", ha querido zanjar.

Juanma Moreno cree que han regresado los tiempos de las mayorías absolutas, a la que él considera que su partido puede aspirar, tanto en oras comunidades, como en España. "Alberto es un campeón en mayorías absolutas, lleva cuatro", se refirió a Núñez Feijóo, también ex presidente de la Xunta de Galicia.

El presidente del Gobierno andaluz se ha mostrado contrario al posible indulto al ex presidente José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por la pieza principal del caso ERE. "Esto le restaría bastante credibilidad a la Justicia; además, hay cerca de 100 procesados por todo el caso. ¿Qué puede pensar un ciudadano español ante un caso tan feo como éste? Si esto ocurre, se perdería mucha credibilidad", ha añadido.