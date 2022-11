Juanma Moreno presidirá los actos de homenaje a la bandera el 4-D en San Telmo

El Gobierno celebrará el domingo un acto institucional por el 4-D, declarado oficialmente Día de la Bandera de Andalucía, con una intervención del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Palacio de San Telmo. El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 8 de noviembre el decreto por el que se declara oficialmente el 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía, una jornada que seguirá siendo laborable y con la que se pretende impulsar iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a "garantizar la máxima difusión de los valores y significados que encarna dicho emblema".

De esta forma, se conmemorarán las manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977 para reivindicar la autonomía como "expresión de la voluntad del pueblo andaluz de acceder a las máximas cotas de autonomía bajo el símbolo común y de unión que representa la bandera de Andalucía, y que desde entonces identifica a los andaluces como una comunidad con sus aspiraciones y reivindicaciones".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha expuesto que en el acto institucional que se celebrará en el Palacio de San Telmo se izará la bandera de Andalucía, bajo la que "estamos todos los andaluces". Ha añadido que este 4-D será un día muy especial para todos y hay programadas distintas iniciativas con actividades culturales y educativas en colegios, para que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia y los símbolos andaluces, que son "integradores".

Asimismo, el Gobierno andaluz ha hecho un llamamiento a las federaciones deportivas y clubes de la comunidad para que en las competiciones y partidos que desarrollen el domingo, los jugadores luzcan una bandera de Andalucía como "símbolo de unión".

"La blanca y verde es símbolo de fraternidad y de unidad, y Andalucía no se puede concebir si no es con la suma de todo", ha indicado Fernández-Pacheco, quien ha apuntado que el 4D fue un "día clave en nuestra tierra" porque los andaluces dejaron a un lado sus cuestiones ideológicas o partidistas para echarse a las calles y reclamar una autonomía plena. Asimismo, ha indicado que Andalucía tiene hoy al Gobierno "más andalucista" de su historia, que "representa a todos los andaluces y no excluye a nadie y que defiende con uñas y dientes" a esta tierra.

Liderando la creación de empleo en España, el número de trabajadores autónomos, la inversión en I+D+i, o la producción de biocarburantes y de energías renovables, según el portavoz del Ejecutivo, "Andalucía no sólo ha despertado, sino que trabaja a pleno rendimiento para ponerse a la cabeza". "Queda mucho por hacer, pero lo que estamos sembrando va a traer sus frutos", ha apuntado