La Junta de Andalucía garantiza el tradicional desayuno de pan y aceite por el 28F: "Se va a hacer"

El tradicional pan con aceite del desayuno saludable con el que los escolares andaluces celebran desde hace años el Día de Andalucía peligraba en esta edición, ya que la Junta de Andalucía no tenía asegurado el reparto de las botellas de aceite en los centros educativos por un retraso en la adjudicación de este producto. Pero este jueves fuentes de la Junta confirmaban que "se va a hacer".

De hecho, los avisos en las aplicaciones de los centros educativos han empezado a llegar para que los padres de los alumnos autoricen esta actividad, que se desarrollará el próximo viernes 23 de febrero. El calendario regala ese fin de semana un megapuente a los escolares.

Tras dos concursos desde julio del año pasado que han quedado desiertos por el aumento del coste del aceite, la Junta ha decidido zanjar la polémica para el desayuno para el Día de Andalucía y para ello maneja dos opciones: utilizar el stock de aceite ecológico que almacena en sus dependencias o llegar a acuerdos con cooperativas de cada provincia. "En cualquier caso, estamos a tiempo para que las botellas lleguen a los colegios", se asevera desde la Junta.

No obstante, estos desayunos saludables, que no sólo se celebran por el Día de Andalucía, tienen su parte polémica, ya que la Consejería de Agricultura ha adjudicado finalmente a la empresa sevillana Plataforma Femar S. L. el concurso que había quedado desierto. Según consta en la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) sobre dicha empresa hay un expediente sancionador. Y, además, desde la confederación de padres y madres Copada, se ha denunciado que "una empresa sancionada por entregar comida en mal estado a colegios y residencias de mayores es la encargada de llevar el aceite a los colegios para el 28F". Esta última multa fue tramitada por la Comunidad de Madrid. Desde el PSOE-A, a través de su portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, se ha criticado esta adjudicación.

¡Que barbaridad! ¿Pero en manos de q Gobierno estamos en Andalucía? ¿De verdad no ha encontrado @juanma_moreno una cooperativa o empresa oleícola q pueda dar tranquilidad a las madres y padres que tenemos hij@s en edad escolar? ¿De verdad? ¿En Jaén no han encontrado ninguna? https://t.co/wBVhpgFmgz — Ángeles Férriz (@angelesferriz) February 15, 2024

En este punto, desde la Junta se aclara que la empresa "no incumple ninguna norma" y que no será la que reparta el aceite en los colegios andaluces con motivo de la festividad de Andalucía: "Ya sabíamos que esta empresa no iba a llegar a tiempo". El procedimiento abierto en julio del año pasado ha seguido su curso y los controles de la Administración autonómica (Contratación, Intervención y Gabinete Jurídico) han comprobado que "su documentación está en regla y no está inhabilitada".

La campaña

La campaña de los desayunos saludables andaluces tiene la finalidad de celebrar y hacer partícipes a los más pequeños de la fiesta, además de aprovechar para promover hábitos de conductas saludables y hacer bandera con algo tan netamente andaluz como el aceite.

Esta actividad va dirigida a los centros participantes en el programa de la Consejería de Educación para la promoción de hábitos de vida saludable como una de las medidas de acompañamiento contempladas en el Plan Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas, impulsado por la Consejería de Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural con el apoyo financiero de la Comunidad Europea. El objetivo del Plan Escolar de Consumo Saludable es "incrementar y consolidar el consumo de frutas y hortalizas, así como promover la dieta mediterránea y hábitos alimentarios saludables entre los escolares de 3 y a 12 años".