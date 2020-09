¿Qué ocurre en Málaga con las denuncias de ocultación de la transmisión comunitaria?

IU Andalucía ha pedido este miércoles la dimisión del consejero andaluz de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo, por ocultar durante más 15 días que había transmisión comunitaria del covid-19 en Málaga.

En una nota de la formación, el coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha denunciado que el Gobierno andaluz sabía de la transmisión comunitaria del coronavirus en el distrito sanitario Costa del Sol de la provincia de Málaga desde el 24 de agosto, de más de medio millón de habitantes, y ha reclamado la dimisión de Bendodo por ocultarlo, lo que ha calificado de "una temeridad que ha podido provocar unos perjuicios incalculables".

Según Valero, "un documento de la Consejería de Salud y Familias prueba que el Gobierno andaluz tenía constancia de la transmisión comunitaria la última semana de agosto. Una circunstancia que ha sido ocultada a los andaluces hasta pasado martes, cuando el Consejero de Presidencia reconoció tras el Consejo de Gobierno el contagio comunitario".

‼️ ÚLTIMA HORA | El Gobierno andaluz ocultó durante dos semanas que en la provincia de Málaga existía "transmisión comunitaria activa" de la #COVID19👉 Exigimos la dimisión de su portavoz, Elías Bendodo, ante lo que consideramos una flagrante negligencia pic.twitter.com/o2Gu62pmv1 — IU Andalucía🔻 (@iuandalucia) September 9, 2020

El portavoz de Adelante Andalucía ha criticado al Gobierno andaluz que haya ocultado esta información durante más de dos semanas y lo ha considerado "tremendamente irresponsable y temerario porque es fundamental que la población sepa a qué se enfrenta para que tome las debidas precauciones".

El coordinador general de IU Andalucía ha señalado que "las medidas del Gobierno andaluz ante esta transmisión comunitaria, que llevamos quince días padeciendo sin haberlo sabido, han brillado por su ausencia" y ha recordado que varios miembros de este gobierno, entre ellos Bendodo y la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, han obviado esta información en sus respectivas comparecencias sobre la situación de la pandemia.

Valero ha anunciado que su formación pedirá las explicaciones pertinentes en el Parlamento de Andalucía y ha añadido que "ya llueve sobre mojado", ya que la Junta “ni ha contratado los suficientes rastreadores ni ha reforzado suficientemente la atención primaria”.

"Ahora estamos padeciendo todas las consecuencias de esas negligencias y el Gobierno andaluz, para mayor irresponsabilidad, oculta información de primer interés en estas circunstancias a los y las andaluzas", ha concluido.

Susana Díaz exige explicaciones

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que solicite de forma voluntaria comparecer en el Parlamento para explicar por qué ha "ocultado la verdad" acerca de la existencia de "transmisión comunitaria" del coronavirus en la provincia de Málaga.

Díaz ha defendido que lo primero que exige el PSOE-A en esta pandemia es "transparencia" a la Junta, porque "la gente tiene que conocer la verdad de lo que en cada momento está pasando" para "actuar con responsabilidad individual y colectiva", y por eso ha tildado de "muy grave que, en el peor momento, con una pandemia, tengamos el Gobierno más insensible y que falta a la verdad, que miente, que no cuenta la realidad de lo que está pasando".

La líder socialista ha puesto de relieve además que ella misma le preguntó "expresamente" al presidente Moreno, en la reunión que ambos mantuvieron la semana pasada en el Palacio de San Telmo, "si había transmisiones comunitarias en Andalucía", pero "no me lo dijo", pese a que "ya lo sabía". Al hilo, Susana Díaz ha subrayado además que, la semana pasada, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, comentó en comisión parlamentaria que "había transmisión comunitaria en Almería, cosa que el Gobierno andaluz aún no ha comunicado formalmente ni de manera oficial", según ha apostillado.

Según ha agregado, todo ello es "motivo más que suficiente para que hoy, de manera voluntaria", el presidente de la Junta "pidiese anticipar el Debate del estado de la comunidad" andaluza y "viniera el Parlamento a dar una explicación". "Lo primero que queremos es que vengan a contarnos la verdad" que los andaluces "merecen" saber, "qué ha pasado y por qué nos han mentido", teniendo en cuenta la "responsabilidad" que hay detrás de estas situaciones porque se "está jugando con la salud de la gente, con la vida de las personas", ha añadido.

Catalina García niega la mayor

Desde Úbeda, donde este miércoles ha visitado su hospital, la viceconsejera de Salud y Familias de la Junta, Catalina García, ha rechazado que haya transmisión comunitaria por covid-19 en la provincia de Málaga. Sí ha admitido que la incidencia del coronavirus es mayor que en el resto de provincias andaluzas, pero ha insistido en que esto no significa que se esté en una realidad de contagio comunitario. Eludiendo las declaraciones de Elías Bendodo en las que reconocía la existencia de transmisión comunitaria en la provincia, García señala que "una incidencia mayor no significa una transmisión comunitaria", ha asegurado.

Según García, el carácter turístico de Málaga hace que reciba muchas personas de muchos lugares de España y del extranjero, y eso se evidencia también en una incidencia mayor. El hecho de que desde la propia Junta se haya hablado de transmisión comunitaria responde, según la viceconsejera de Salud, a la existencia de un informe de una epidemióloga de Málaga que "con su criterio decidió ella que existía en Málaga una transmisión comunitaria para justificar el acceso y la restricción de visitas a la residencia de mayores de su área".

En este punto, la viceconsejera ha subrayado que la epidemióloga en cuestión "no tiene los datos de toda Málaga para decir que existe en Málaga una transmisión comunitaria, con lo cual no compartimos ese criterio".

"Málaga tiene una incidencia mayor por su situación, pero no existe una transmisión comunitaria", ha insistido la viceconsejera y ha añadido que en el momento que exista y Salud Pública lo constate con los informes y datos correspondientes, "se adoptarán las medidas necesarias", aunque ha reiterado que "a día de hoy eso no es una realidad".