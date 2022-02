Marta Bosquet reivindica la estabilidad de la legislatura en su 28-F de despedida

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha reivindicado la "estabilidad" de la legislatura que termina en este 2022 en tiempos, ha asegurado, marcados por la "volatilidad". En su discurso del Pleno institucional que se celebra cada 28 de febrero por el Día de Andalucía, la política almeriense ha recordado que en estos tres años se han aprobado una veintena de leyes y se han renovado todos los órganos de extracción parlamentaria, algo que, por ejemplo está parcialmente bloqueado a nivel nacional.

El Pleno institucional ha vuelto a celebrarse delante de la fachada del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede de la Cámara, a causa de la pandemia y ha contado con la interpretación del himno andaluz por parte del cantaor onubense Arcángel. En presencia de los 109 diputados, el Consejo de Gobierno de la Junta y el ministro Luis Planas en representación del Ejecutivo central, Bosquet ha entonado unas palabras que han sonado a despedida. Consciente de que es el último que vivirá como presidenta de la Cámara -salvo un cambio radical en las expectativas políticas de su partido, Ciudadanos-, la política almeriense ha admitido que se presidenta del Parlamento es "el mayor honor" ha ostentado en su vida.

Bosquet también ha dedicado parte de sus palabras a la autocrítica para evitar "el hartazgo y el descrédito" de la ciudadanía, cuyos problemas "no se solucionan con recetas simples o promesas populistas". La dirigente de Ciudadanos ha criticado la "polarización" y ha destacado la necesidad de "afianzar" el consenso constitucional de 1978 y el Estado de las autonomías. "No es impedimento para la cohesión de España. Muy al contrario, es el abrazo que favorece la unión desde la diversidad para avanzar juntos", ha defendido Bosquet, que en ese contexto ha lanzado un dardo a Vox, el socio del Gobierno andaluz de PP y Cs, al incluir entre las "presiones sobre nuestro modelo de convivencia" a quienes "no creen en las autonomías", como es el caso de Vox. La política almeriense ha equiparado a la formación derechista con quienes usan a las autonomías "para intentar dividir, obtener privilegios o levantar fronteras".

La dirigente de Ciudadanos ha comenzado su discurso condenando la "agresión injustificable" que Rusia ha llevado a cabo en Ucrania y con un recuerdo a los sanitarios, que el año pasado protagonizaron gran parte de las palabras de Bosquet. Ha recordado que este 28 de febrero se cumplen 42 años del referéndum de autonomía, pero también 30 años de la implantación de la Cámara -que cumple cuatro décadas en junio- en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Junto a la fachada renacentista del antiguo sanatorio, se ha dejado oir una protesta sindical de los trabajadores de la Delegación de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla.

Bosquet, que ha ensalzado la "identidad inclusiva" de los andaluces, ha defendido también la necesidad de seguir luchando por la igualdad entre hombres y mujeres y ha pedido esfuerzos por acabar con la brecha salarial y los techos de cristal. Y ha destacado el impulso de la regeneración por el que apuesta su partido con la creación, hace unos meses, de la oficina andaluza contra el fraude y la corrupción, un nuevo órgano de extracción parlamentaria que comenzará a funcionar de forma inminente.