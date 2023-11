Miles de personas exigen en las calles andaluzas la erradicación de la violencia machista

Miles de personas se han manifestado este sábado en varias ciudades andaluzas para celebrar el Día de la lucha para la erradicación de la violencia machista, con llamamientos a la concienciación de la sociedad para acabar con una lacra que ha matado a 17 mujeres en Andalucía en 2023.

En Málaga, unas 3.000 personas -según la Policía Nacional- han participado en la manifestación convocada por la Plataforma contra las Violencias Machistas Violencia Cero con el lema "Ya está bien". Los asistentes a la marcha, la mayoría vestidos de negro o morado, han coreado cánticos como "Que no es un caso aislado, que se llama patriarcado" y han portado pancartas con mensajes como "Ni un paso atrás" o "Ni una menos, vivas nos queremos". Además, ha tenido lugar un homenaje a las víctimas en el monolito situado en el Paseo del Parque en el que han participado representantes de todas las administraciones y se han plantado cuatro rosales en memoria de las mujeres asesinadas. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha incidido en la importancia de la educación para "sembrar cimientos sólidos" en la sociedad basados en el respeto y la igualdad. La presidenta de la plataforma Violencia Cero, Carmen Martín, ha leído un manifiesto redactado por el Consejo Sectorial de las Mujeres, en el que ha reclamado "leyes que verdaderamente protejan a las mujeres y a sus hijos e hijas", que estén elaboradas "con el máximo rigor, sin fisuras". Actos en todas las provincias

En Granada, unas 2.500 personas, según la Policía Nacional, han marchado desde la Plaza Isabel la Católica encabezados por una gran pancarta con el lema: "Ni la cultura ni la tradición ni los celos justifican las violencias machistas", en un recorrido que ha finalizado en el Paseo del Salón. Los manifestantes, muchos de ellos ataviados con prendas de color violeta y algunas con caretas blancas, han coreado consignas como "No quiero piropos, quiero tu respeto" o "Ni una menos, vivas nos queremos", mientras exhibían carteles con lemas "No son desconocidos, también violan tus amigos" o " El feminismo que no incomoda es marketing".

En Almería, tras la "Noche contra las violencias machistas" celebrada este viernes por colectivos feministas, este mediodía la manifestación convocada por la plataforma "Acción Feminista" ha sido secundada por representantes de PP y PSOE, que han partido desde la Plaza de las Velas para subir por la rambla Federico García Lorca hasta llegar a la Puerta de Purchena. En la misma han participado 400 personas, según datos de la Subdelegación del Gobierno, y se han lanzado mensajes como "El machismo mata, nos queremos vivas", "No más violencia contra las mujeres, ni paramos ni callamos", "Andalucía contra las violencias machistas", "La violencia machista tiene muchos nombres: sólo hay que saber identificarlos", "Nos matan por ser mujeres", o "Los novios también violan".

En Cádiz ha tenido lugar una concentración que ha comenzado a las 12.00 horas en la plaza del Palillero, organizada por el Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto, además de producirse actuaciones y una performance para mostrar el rechazo a la violencia machista. También en Algeciras, la plaza Alta ha acogido una concentración y la lectura de un manifiesto, organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent.

En Huelva, según la Policía Nacional, unas 500 personas han recorrido la ciudad desde la rotonda de la Avenida de Andalucía junto al parque de Bomberos, mientras en la localidad onubense de Moguer un total de 53 sillas vacías con los nombres de cada una de las mujeres asesinadas en España este año por sus parejas o exparejas han presidido los actos del 25-N. Un mensaje para toda la sociedad Desde Aracena (Huelva), la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha hecho un llamamiento a la sociedad a luchar contra la violencia machista, al entender que es un problema de todos, "no solo de las mujeres".

En la manifestación de Jaén ha participado la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, quien ha asegurado que "la violencia machista mata, los que la niegan matan y los que blanquean a los que la niegan también matan, mientras que la portavoz del Partido Popular de Andalucía, Maribel Sánchez Torregrosa, ha afirmado en la de Almería que "quien maltrata a una mujer, está maltratando a toda la sociedad". Los actos para rechazar la violencia machista se seguirán produciendo durante todo este sábado en numerosas localidades andaluzas.