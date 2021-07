Moreno niega el adelanto electoral mientras tenga apoyos en la Cámara

Juanma Moreno aleja el adelanto electoral en Andalucía, pero, al mismo tiempo, alimenta la posibilidad de un final abrupto de la legislatura. En una comparecencia pública tras visitar las obras del Metro de Málaga, el presidente de la Junta dejó claro que su intención es agotar su mandato y celebrar los comicios a finales de 2022, que es cuando toca. Pero hizo un matiz relevante al asociar la posibilidad de poner las urnas antes de tiempo al mantenimiento de la mayoría que sustenta a su Gobierno en el Parlamento. "Si no tengo mayoría parlamentaria, no es que yo adelantara, es que me obligarían a hacerlo", ilustró ayer Moreno.

Es la misma excusa que dio Susana Díaz para adelantar los últimos comicios. La ex presidenta socialista arguyó entonces que Ciudadanos no se avenía a pactar los presupuestos de 2019 y, por lo tanto, debía adelantar las elecciones. Esa posibilidad existe y Moreno, como dijo ayer, la contempla. Máxime cuando Vox mantiene una estrategia recurrente que pasa por presionar al Gobierno andaluz con retirarle el apoyo en momentos de crisis con el PP o por los incumplimientos de los acuerdos firmados con el Ejecutivo autonómico.

Vox presiona con las auditorías y en Madrid asegura que han roto relaciones con el PP

En estos momentos se dan las dos condiciones. Vox ha "roto relaciones" con el PP, según explicó ayer el dirigente de la formación, Jorge Buxadé, porque los populares fueron "colaboradores necesarios" para que la Asamblea de Ceuta declarase persona non grata a Santiago Abascal. A este nuevo roce hay que sumar el descontento creciente en Vox Andalucía por la dilación del Gobierno andaluz en la publicación de las auditorías del sector público instrumental. "La pelota está en el tejado del Gobierno", explican fuentes del grupo parlamentario Vox en Andalucía.

Pese a los sonoros choques y el panorama complejo que se presenta, el presidente de la Junta dijo ayer en los túneles del Metro de Málaga que el Gobierno regional "no tiene ningún problema" en la Cámara y la prueba, continuó, es la reciente aprobación de tres proyectos de ley, dos en su votación final y uno en su tramitación inicial. Este último es la Lista, la nueva ley del suelo, que pasará por el Parlamento por la vía urgente y podría estar listo a finales de año. En redes sociales, el diputado del PP Ramón Herrera aludió a este proyecto como uno de los que le hacen pensar que no habrá ese adelanto electoral sobre el cual han corrido "ríos de tinta", señaló ayer Moreno.

"Por encima de mi interés particular y del partido al que yo represento, está Andalucía", continuó el presidente de la Junta, con fió en que no haya un ruptura que le permita finalizar el mandato. En este punto hay que recordar el papel que pueda jugar el PSOE, que la pasada semana en el Parlamento salvó un decreto de ayudas a empresas del Gobierno que Vox se negó a apoyar, según dijo Juan Espadas, porque había una cláusula que reservaba parte de las subvenciones a mujeres.

Moreno también se refirió ayer a las posibles presiones recibidas por su dirección nacional después de varios meses de encontronazos entre su equipo y Génova y algunos episodios complejos como la situación del Ayuntamiento de Granada. "Jamás me han hablado ni planteado nada sobre la fecha electoral", zanjó el jefe del Ejecutivo andaluz, que garantizó que si llegan estas presiones "tomaré la decisión en función del interés de Andalucía y los andaluces".