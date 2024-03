Moreno cree que la petición de un cupo catalán "es un misil contra la solidaridad entre territorios"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado sobre la propuesta de una financiación diferenciada para Cataluña que "vamos a estar frontalmente en contra de cualquier privilegio, no para Cataluña, sino para cualquier territorio de España", al tiempo que ha calificado esa propuesta de Pere Aragonés, como "un misil a la solidaridad interterritorial y la igualdad entre los españoles". "Estamos ante una seria amenaza al principio de igualdad entre españoles", ha sostenido Moreno en el Vaticano, donde ha mantenido una audiencia con el Papa Francisco.

Sobre la propuesta de Aragonés para que Cataluña recaude el 100% de los impuestos originados en su territorio y posteriormente haga una contribución a las arcas del Estado, el presidente andaluz ha apuntado que "me preocupa muchísimo" esa iniciativa, aun cuando ha reconocido "el interés y el legítimo derecho que tenga la Generalitat de Cataluña a mejorar la financiación catalana". Moreno ha estimado que de llevarse a cabo esa propuesta "hemos quebrado de facto el principio de solidaridad interterritorial", una referencia que ha reivindicado marca también las relaciones en el seno de la Unión Europea, donde ha apelado a que "Alemania pone dinero en fondos europeos o Francia para contribuir a los países que tienen menos renta per cápita" con la premisa de que "se busca la cohesión en la Unión Europea".

"En España, como cualquier Estado moderno, tiene un principio de solidaridad interterritorial", ha reivindicado el presidente de la Junta de Andalucía, quien ha alertado del hecho de que el Gobierno pudiera abrir una negociación bilateral con Cataluña por cuanto en ese supuesto se estaría "rompiendo ese principio multilateral de igualdad entre los españoles".

"Si al final lo consiguen, como han conseguido y están consiguiendo todo los independentistas, será la muerte de ese principio de solidaridad en el que todos los territorios se apoyan para que España en su conjunto pueda igualar sus niveles de renta y de riqueza", ha remachado su argumentación el presidente andaluz.

En defensa de Ayuso

Por otro lado, Moreno ha defendido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no tiene ningún problema con Hacienda", al tiempo que ha apelado a garantizar la convivencia entre "el derecho de los periodistas a informar" y "el derecho de los ciudadanos a la intimidad". El presidente de la Junta ha asegurado que "la señora Ayuso es la señora Ayuso", no es su pareja, y ella "no tiene ningún problema con el fisco, ni con Hacienda, ni con ningún tipo de inspección ni de ámbito judicial", tras lo que ha remarcado que la presidenta de la Comunidad de Madrid "no es responsable de lo que pueda hacer cualquier persona en su entorno".

"Dicho esto, si la pareja de la señora Ayuso ha hecho o no haya dejado de hacer, para eso hay medios reglamentados para conocerlo" y para que se den "las explicaciones" oportunas, ha apostillado Juanma Moreno, que sobre los comentarios que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña ha trasladado a algunos periodistas ha indicado que no tiene "ni mucho menos toda la información" sobre lo que ha ocurrido, y ha visto "básicamente lo que se ha publicado en la prensa, y hay opiniones a veces incluso diversas" sobre lo sucedido.

En todo caso, Moreno ha defendido que "estamos en un Estado de derecho, una democracia que funciona, donde todos los espacios de libertad tienen que ser respetados", y hay que respetar "la libertad de los periodistas a informar y también el derecho que tiene un ciudadano a la intimidad". Son derechos que "tienen que convivir", según ha manifestado el presidente de la Junta, que por ello ha apelado a que "se respeten las normas que tenemos a un lado y a otro para que no lleguemos a situaciones tan difíciles como la que estamos viviendo estos días".

"Los periodistas tienen derecho a informar, y los ciudadanos tienen derecho a la intimidad y a que no se invada ese espacio de intimidad y, por tanto, lo que yo le pido es que se respeten ambos derechos, que es lo que hay que hacer, y para eso hay normas de convivencia", ha resumido Juanma Moreno antes de apostillar que "estamos en un sistema democrático" que "funciona, y el que considere que se ha vulnerado alguno de sus derechos lo que tiene que hacer es recurrir a la ley".

Polarización responsabilidad de Sánchez

El presidente andaluz ha explicado además que en su audiencia con el Papa le ha trasladado a Francisco que "vivimos momentos de mucha polarización política en Europa y prácticamente en todo el mundo occidental", y "eso es preocupante", y ha agregado que el pontífice y él han coincidido en que ese clima y "la falta de acuerdos, por así decirlo, no es precisamente la mejor receta para que avance la sociedad".

Sobre el caso concreto de España, el presidente andaluz ha indicado que se da "una situación de alto voltaje político" de la que "uno de los grandes responsables" es, "sin duda alguna", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desde que llegó a dicho cargo en el año 2018, "ha buscado una permanente y constante polarización alimentando además, por ejemplo, a Vox, y alimentando las diferencias entre grupos políticos e incluso entre españoles", según ha sostenido Juanma Moreno.

"Cuando se siembra, como se ha sembrado durante más de un quinquenio, confrontación, polarización y división, como ha hecho Sánchez, al final llegamos a circunstancias como las que estamos viviendo hoy en día", ha abundado el presidente de la Junta antes de aseverar que el también secretario general del PSOE es "uno de los mayores responsables de esta situación que estamos viviendo".

En esa línea, Moreno ha criticado las "faltas de respeto" de Sánchez "a las normas, a las propias instituciones, al adversario" político, y "el desprecio absoluto con el que ha tratado a los distintos adversarios que ha tenido, de manera muy especial" al actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.