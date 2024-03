El impulsor de la autonomía andaluza, Rafael Escuredo, reacciona ante el cupo catalán: "No pasarán"

El ex presidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo ha reaccionado ante la propuesta del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, de asumir el 100% de los impuestos que recaude y aportar sólo un llamado fondo de solidaridad al Estado, lo que supondría un cupo catalán y romper así el principio de cohesión territorial.

En la red social X, en la que es muy activo, Escuredo ha apuntado este jueves que "el cupo catalán no tiene un pase", ya que se trata de "yo recaudo y luego te doy algo". El que es considerado el impulsor de la autonomía andaluza cree Andalucía necesita un acuerdo de todos los partidos para defenderse de la postura que defiende Pere Aragonès. Por ello, el ex presidente de la Junta ha señalado que "todos cogidos de la mano para gritar alto y claro: NO PASARÁN".

Escuredo se une así a la línea marcada en las últimas horas por el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, que ha respondido con contundencia a las demandas del presidente catalán: "La financiación singular que pide Cataluña no se puede hacer a costa de los demás".

Espadas ha afirmado que en la reforma del nuevo modelo de financiación "no cabe la bilateralidad", aunque el actual sistema "hay que revisarlo, es urgente y una asignatura pendiente", pero también ha advertido de que "hay que tener muy claro que no va a haber modelo de financiación autonómica hasta que no nos pongamos de acuerdo las comunidades denominadas de régimen común, entre las que están Cataluña, Andalucía, Madrid o Galicia".