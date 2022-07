Moreno es investido presidente de la Junta con los votos del PP y la abstención de Vox

La nueva mayoría de Juanma Moreno comienza a caminar con el apoyo de los votos del PP y la abstención de Vox. El presidente en funciones de la Junta de Andalucía ha sido investido con un respaldo extra al de sus 58 diputados, más que suficientes para ser reelegido en la primera ronda de votación, tras una sesión de investidura que el popular ha calificado de ejemplar al finalizar, con llamadas al diálogo y la colaboración por parte de todos los grupos políticos y con la sombra de la crisis por la inflación planeando sobre todos los discursos del debate.

Moreno ha cosechado finalmente 58 votos a favor, 13 abstenciones (un diputado de Vox no ha votado) y 37 votos en contra de las izquierdas. Con su “afectuosa abstención”, como la ha calificado la portavoz de Vox, Macarena Olona, el partido devuelve al PP la “generosidad” mostrada al cederle uno de sus asientos en la Mesa del Parlamento, la vicepresidencia tercera. Ambos partidos garantizaron que no había habido pacto alguno, pero desde el PP se esperaba la devolución del gesto en algún momento; no ha tardado mucho. Lo anticipaba Olona en su discurso al asegurar que tenía “la mano tendida” hacia el PP.

Tras ser investido, el presidente ha destacado una vez más el clima de “serenidad y sensatez” que ha presidido una sesión que ha sido “una lección de política para el conjunto de España” en la que ofreció hablar "de todo y con todos". Desde la noche electoral, las palabras diálogo, acuerdo y la negativa de una mayoría absoluta que aplique el rodillo han sido una constante en el discurso popular y así ha sido también durante las dos jornadas de la investidura. Aunque ha habido otro protagonista no deseado: la inflación y sus repercusiones. “Recibo una responsabilidad que me abruma e inquieta porque vienen momentos muy difíciles”, ha asegurado Moreno a las puertas del salón de plenos. Solo unas horas antes el Banco Central Europeo había anunciado la mayor subida de tipos de interés en 22 años (0,5%) para luchar contra la inflación.

El todavía candidato a presidente ha hecho referencia a esta situación en varias ocasiones en sus respuestas a los portavoces, que le han expresado su inquietud por la necesidad de arbitrar medidas que hagan frente a los efectos de la hiperinflación en la economía andaluza. En su discurso del día anterior ya anunció una batería de rebajas fiscales para compensar ese alza de precios y medidas de simplificación administrativa para impulsar la inversión. Este jueves ha respondido a instancias de Olona que la comunidad autónoma ya está preparando “un paquete de medidas” pero sin dejar atrás una crítica a la actuación del Gobierno central, tanto en las causas de la situación actual (“España lleva dando señales de que necesita una reforma desde hace años”) como al recordar que “no tenemos las competencias en muchas materias”.

Olona le había reclamado un paquete de medidas anticrisis urgente, garantizando el apoyo de su grupo. Antes, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, había solicitado la celebración de un pleno monográfico para debatir esas mismas medidas. Y el presidente del grupo socialista, Juan Espadas, ha planteado un un pacto para el desarrollo de medidas contra la inflación y apoyo económico a los que más necesitan ayuda frente a la subida de los precios.

Ante ellos ha defendido Moreno la primera de las medidas adoptadas al respecto, la rebaja de impuestos, criticada por la izquierda. “Yo no voy a renunciar a mi autonomía fiscal. ¿Entonces que autonomía somos?”, ha asegurado ante las acusaciones de dumping fiscal formuladas por Nieto. Y ha asegurado que “mientras yo sea presidente de la Junta no pienso subirle los impuestos a los andaluces, me lo diga la señora Montero o quien lo diga”.

En la segunda sesión de la investidura, las alusiones al Gobierno central y a la autonomía andaluza han sido una constante en los discursos. Inexcusablemente, para hablar de la reforma del modelo de financiación autonómica, una reforma impulsada por los socialistas, ha recordado Moreno, con el voto a favor del PP frente al Gobierno de Mariano Rajoy. Pero también para señalar que “Andalucía es la comunidad más importante de España y tenemos que estar en la agenda política del gobierno español permanentemente. No voy a tolerar que por aritmética parlamentaria se privilegie a territorios para que se beneficien en detrimento de Andalucía”, ha contestado Moreno a Espadas al ser interpelado sobre sus críticas al Gobierno. “Se ha producido un desajuste en el principio de equidad que tiene el gobierno de España y Andalucía no va a estar callada”.

Moreno tomará posesión el próximo sábado en un acto en el Palacio de San Telmo. La semana que viene serán nombrados los consejeros y se celebrará el primer Consejo de Gobierno de la nueva Junta de Andalucía. “Ahora más que nunca es necesaria esa Alianza por Andalucía, ese gran acuerdo tiene que ser más útil, vamos a empezar la próxima semana con ese camino de fortalecer nuestras estructuras y amortiguar las consecuencias de esta hiperinflación que estamos viviendo”, ha cerrado los discursos el nuevo presidente de la Junta.