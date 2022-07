Sigue en directo la segunda sesión del debate de investidura de Juanma Moreno en el Parlamento andaluz

El Parlamento andaluz prevé elegir este jueves a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. En la primera jornada del debate de investidura, el candidato desarrolló en su discurso su programa de gobierno. En la segunda parte que se celebra hoy, intervendrán todos los grupos y al final se realizará la votación.

La reanudación de la investidura ha arrancado a las 10:30 con la intervención de los grupos parlamentarios en orden de menor a mayor. De manera que comenzará la portavoz de Adelante Andalucía y miembro del Grupo Mixto, Teresa Rodríguez, a la que seguirán la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, y la portavoz del Grupo Vox, Macarena Olona, en un primer tramo.

Por la tarde, a partir de las 16:30, es el turno de Juan Espadas (PSOE-A) y Toni Martín (PP-A).

16:50 Espadas pide a Moreno una "rendición permanente de cuentas" sin "bloquear" la acción de la oposición

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha emplazado a Juanma Moreno a desarrollar una "rendición permanente de cuentas" en el Parlamento, y a que no "bloquee" la "acción" de la oposición al Gobierno.

En esa línea, ha ofrecido la "colaboración" del Grupo Socialista para "garantizar la convivencia, la tolerancia y el respeto a las minorías", y para "evitar la arrogancia y soberbia política", tras lo que ha agregado que asume "con responsabilidad y total entrega" la labor de la oposición que le han encomendado los andaluces en las urnas.

Al respecto, Espadas ha advertido de que concibe la oposición "desde la doble responsabilidad de ejercer el control democrático de quien gobierna" y de "preparar a la vez la alternativa" a ese Ejecutivo, y que los socialistas "creemos en Andalucía y amamos" esta comunidad, por lo que se van a "dejar el alma por lograr una Andalucía mejor".

Tras ello, ha emplazado a Moreno a ofrecer "una rendición de cuentas permanente" ante el Parlamento, y le ha preguntado si se compromete a que el Grupo Popular "no bloquee la acción de la oposición" y a "comparecer" sobre "aquellas cosas que deben conocer los andaluces".

16:30 Se reanuda la sesión con Juan Espadas

Se reanuda la segunda jornada del debate de investidura con la intervención del socialista Juan Espadas.

15:30 "El hembrismo sectario y violento"

Macarena Olona, en un tono más duro que en su primera intervención, ha advertido a Moreno de que "es el momento de elegir" sobre situaciones como "el hembrismo sectario y violento" que también representó "su consejera" de Igualdad, Rocío Ruiz; sobre los lobbies ideológicos en los colegios; sobre el fanatismo climático; sobre las subvenciones a sindicatos o sobre los productos del campo marroquí, entre otros.

Ha avanzado una "oposición leal, con mano tendida", pero también "vigilante, firme y sin complejos", que se empeñará en que el gobierno de Moreno no sea "rehén" con "titubeos" de sus "miedos". Olona ha advertido de que "abandonen toda esperanza si creen que esto va a ser un cheque en blanco a sus decisiones".

15:20 Moreno emplaza a Vox a ser útil de nuevo sin caer en los "cálculos políticos"

Juanma Moreno ha emplazado a Vox a volver a ser útil en la nueva legislatura, dejando atrás los "cálculos políticos" que cree que centraron su acción desde el año pasado, y espera que "aprendan de las circunstancias" que se han dado después de sus "prisas" electorales.

"Cuando un partido deja de ser útil los ciudadanos lo perciben de una manera muy clara", ha dicho Moreno a la portavoz de Vox, Macarena Olona.

Ha reconocido que Vox tuvo un papel "importante, destacado" en la anterior legislatura, pero hasta 2021, cuando "las cosas cambiaron", algo que ha ligado a la "estrategia" de ese partido "de querer sustituir al PP", que él pondrá "francamente difícil". Moreno ha explicado que él no mantendrá un diálogo exclusivo "con nadie", ya que hablará con todos "sin prejuicios" y "sin vetos cruzados".

Moreno confía en que la oferta de mano tendida de Olona sea "más generosa" que la del último debate de la campaña, cuando le dijo que si necesitaba un solo diputado pedirían entrar en el Gobierno.

Moreno no ha querido hablar de recesión porque "las palabras también ayudan a hundir la economía" y ha asegurado que trabajará para que no ocurra en Andalucía, con un crecimiento de, "aunque sea medio punto", para que en 2024 y 2025 la economía "rebote" y vuelva a crecer por encima de la media española.

En cuanto al sector público instrumental, ha rechazado que se hable de una administración "mastodóntica" y ha cuestionado a Olona si lo que pretende es reducir el número de sanitarios o docentes.

15:10 Olona pide a Moreno que elimine tributos propios y reduzca la administración

"Candidato, vamos tarde para proteger a los hogares", ha remarcado en varias ocasiones Macarena Olona para instar a Moreno a que ponga en marcha las medidas. También le ha censurado que no haya ofrecido ninguna propuesta para reducir la "infinita y mastodóntica" administración "paralela" de la Junta, lo que ha achacado a que Moreno ha optado por mantenerla para "garantizarse la paz social y por los votos".

Olona le ha emplazado a "eliminar" los tributos propios de la comunidad tal y como, según ella, se ha hecho en la Comunidad de Madrid por un acuerdo entre su partido y el PP de Isabel Díaz Ayuso. "Tiene mayoría y nuestro apoyo total, pero para reforzar el estado del bienestar, para conseguir una administración más eficiente y no para incrementar el gasto público en nuevos chiringuitos", ha expuesto Olona.

En este momento de su discurso la alicantina llamó la atención al vicepresidente en funciones Juan Marín, al que pidió "respeto" y que "guardara el decoro" por hablar con Moreno mientras ella intervenía.

Además, ha solicitado al presidente un cambio de rumbo para evitar el "sufrimiento" de dependientes, agricultores, jóvenes sin empleo o del mundo rural, del que dijo que "padece el fanatismo climático, sectarismo e ideológico".

Tampoco faltó en su discurso la recurrente petición de su partido de retirarle las subvenciones a los sindicatos, así como situar la responsabilidad de la crisis de Abengoa en el Gobierno y la Junta, a lo que acusó de "inacción si dar soluciones".

14:57 Moreno reprocha a Olona que pida medidas urgentes anticrisis cuando Vox rechazó el Presupuesto de 2022

Juanma Moreno ha reprochado a la portavoz parlamentaria de Vox, Macarena Olona, que le esté reclamando que ponga en marcha medidas urgentes para ayudar a las familias que están sufriendo la actual crisis económica y la inflación, cuando su formación rechazó los Presupuestos andaluces para 2022, junto a PSOE-A y Unidas Podemos Por Andalucía, en los que se contemplaba un importante paquete de actuaciones en ese sentido.

En su turno de réplica a la intervención de Macarena Olona en el debate de investidura que se celebra este jueves en el Parlamento, Moreno ha trasladado a la portavoz de Vox que desde el "disenso y la discrepancia" que puedan tener en algunos asuntos, se centren en profundizar y avanzar en los "puntos de encuentro" que sí tienen. Ha valorado la voluntad de Olona de llegar a acuerdos y su tono "correcto y propositivo".

Respecto al hecho de que Olona haya manifestado que Vox es la alternativa al "bipartidismo caduco", Moreno ha indicado que puede ser una "posición legítima", pero otros partidos lo han intentado antes y no lo consiguieron. "Se lo voy a poner francamente difícil que pueda sustituir al PP", ha dicho Moreno a la portavoz de Vox.

Durante su intervención, Moreno ha señalado que es justo reconocer el papel "importante y destacado" que Vox tuvo en los tres primeros años de la anterior legislatura, apoyando iniciativas del Gobierno en el Parlamento, pero ya en los últimos meses cambió totalmente de "tercio" por "orden" de su dirección nacional y decidió "alinearse" con PSOE-A y con Unidas Podemos por Andalucía para rechazar iniciativas del Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs), la principal de ellas el Presupuesto de 2022.

Por eso, Moreno ha manifestado que ahora le llama la atención que Olona le reclame medidas urgentes para ayudar a las familias andaluzas que están sufriendo la actual crisis económica, cuando Vox votó en contra de los Presupuestos de 2022 junto a PSOE y a Por Andalucía.

Ha advertido de que cuando un partido deja de ser útil, los ciudadanos lo detectan inmediatamente.

Juanma Moreno ha querido dejar claro que va a intentar por todos los medios hablar con todos los partidos y de todo: "No voy a tener diálogo exclusivo con nadie, sino plural, sin prejuicios y sin vetos".

Asimismo, ha dicho a Olona que hoy nadie puede negar el cambio de estilo, de gestión, de prioridades y de modelo de gobierno que se ha producido en la anterior legislatura con la llegada del PP a la Junta tras casi cuatro décadas de ejecutivos del PSOE-A. "Hemos conseguido transformar y cambiar a mejor Andalucía", ha apuntado.

14:20 Vox urge a Moreno un paquete de medidas anticrisis que sirva de "escudo social para miles de hogares"

La portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Macarena Olona, ha urgido este jueves al candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a llevar "este mismo mes de julio" a la Cámara andaluza un "paquete urgente de medidas anticrisis que suponga el auténtico escudo social que alivie a miles de hogares andaluces para quienes esta inflación desbocada les impide llevar carne o fruta a sus mesas".

Así se lo ha reclamado la portavoz de Vox al también presidente de la Junta en funciones en el transcurso de su intervención en la segunda sesión del debate de investidura al que se somete Juanma Moreno en el Parlamento andaluz.

Macarena Olona, que ha comenzado su intervención dándole públicamente la enhorabuena al candidato del PP-A por su victoria por mayoría absoluta en las elecciones del 19 de junio, ha animado a Moreno a que utilice esa "nueva mayoría" que le deja "manos libres por completo" para llevar dicho paquete de medidas "urgentes" este mismo mes de julio a la Cámara andaluza recién constituida para la XII Legislatura.

La representante de Vox ha defendido que esas medidas deberían suponer el "auténtico escudo social que alivie a miles de hogares andaluces para quienes esta inflación desbocada les impide llevar carne o fruta a las mesas".

"Traiga ese escudo social que proteja a los andaluces de la noche oscura que se cierne sobre nosotros, y que será una dramática realidad económica el último trimestre del año", le ha exhortado Olona a Moreno, a quien ha garantizado que contaría con "todo el apoyo de Vox para sacar adelante" ese conjunto de medidas.

13:37 Moreno reconoce a Por Andalucía que la sanidad pública es "mejorable"

El candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reconocido este jueves a 'Por Andalucía' que la situación de la sanidad pública andaluza "es mejorable" en ámbitos como la atención primaria y le ha pedido rigurosidad y que no haga "demagogia" a la hora de abordar los problemas sanitarios.

En su turno de réplica a la intervención de la portavoz del grupo 'Por Andalucía', Inmaculada Nieto, en el debate de investidura que se desarrolla en el Parlamento, Moreno ha indicado que es evidente que nuestro sistema público de salud ha mejorado en los últimos tres años y medio por los importantes recursos que se han destinado.

Ha recalcado que, sin duda, hay que seguir priorizando el gasto público en sanidad y el diálogo constante con los profesionales para buscar fórmulas de mejora del sistema público de salud.

Juanma Moreno ha pedido, no obstante, que no se haga "demagogia" con el sistema sanitario y ha indicado que, sin duda, todos querríamos tener más recursos para sanidad.

Ha señalado que la obligación de su Gobierno es ofrecer la mejor calidad en el servicio público de salud a los ciudadanos, que, no obstante, tienen la libertad de acudir a la sanidad pública o a la privada.

Moreno ha insistido en que "nadie" puede dudar de que su gobierno "tiene una apuesta contundente, clara y nítida por la sanidad pública".

Moreno ha trasladado a Nieto su deseo de poder "trabajar desde el disenso, desde posiciones que son distintas", para alcanzar algunos "consensos robustos", y al respecto le ha recordado que ya en la pasada legislatura pudieron llegar a acuerdos, por lo que "no es descartable" que así vuelva a ocurrir en relación a "asuntos de interés general para Andalucía".

En relación a la inflación y a la propuesta de la portavoz de Por Andalucía de dedicar "un debate casi monográfico" a esa cuestión, Moreno ha augurado que ese tema vendrá "de manera constante" al Parlamento porque, en su opinión, constituye una "nueva pandemia" que "está empobreciendo la capacidad de las familias andaluzas".

No obstante, el candidato a la Presidencia ha apostillado que la guerra en Ucrania "ha acelerado los males que venían de antes, de las políticas económicas que tenía el Gobierno de la nación", porque en España "ya teníamos una inflación elevada antes de la invasión rusa de Ucrania", según ha advertido antes de argumentar que dichas políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez "no son las correctas ni apropiadas para este tiempo hiperinflacionista", y que "subir impuestos no es una buena medida".

12:51 Nieto apuesta por el "disenso honesto" para construir "consensos robustos"

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha saludado que el presidente Juanma Moreno busque una etapa de "diálogo" con el resto de grupos pese a su mayoría absoluta y ha asegurado que tendrá disponible a su grupo para mantener "un disenso honesto" que les permita construir "consensos robustos".

En el debate de investidura de Moreno, Nieto ha asegurado que le gusta la aspiración de Moreno de no poner en marcha "un rodillo" en el Parlamento sino un diálogo que permita que tengan cabida en la Cámara algunas cuestiones que él dijo "de justicia irrevocable".

Ha advertido a Moreno sobre el dumping fiscal porque Andalucía no se puede "apuntar a lo malo de otras comunidades" y ha asegurado que no renunciará al debate fiscal durante toda la legislatura, para que el presidente deje su discurso "antiguo" y "salte" al lugar en el que ya está la derecha europea, "la justicia fiscal".

En financiación autonómica, ha reclamado a Moreno que unifique la posición de los distintos presidentes autonómicos del PP, para que tengan un modelo único con el que negociar la renovación.

En materia de fondos europeos, ha cuestionado a Moreno qué va a hacer para que no se pierda "ni un euro" y ha preguntado con qué recursos y con qué personal se va a garantizar su tramitación.

Ha anunciado que su grupo llevará al Parlamento una proposición de ley de contratación pública, ha reclamado medidas ante el "problema" de las viviendas turísticas y ha pedido "diversificar" el modelo productivo, más allá del turismo.

Nieto ha urgido a Moreno a eliminar el teléfono de violencia intrafamiliar, ya que le ha recordado al presidente en funciones que "ya no necesita hacer juegos florales para que le salieran las cuentas en las votaciones", en referencia al apoyo de Vox.

Además, le ha pedido que promueva un pacto andaluz contra la violencia machista, en el que estén implicadas las asociaciones feministas y las administraciones, y que se desarrolle la ley de transexualidad.

La portavoz de Por Andalucía también ha reclamado que los restos del general franquista Queipo de Llano sean retirados de la Basílica de la Macarena de Sevilla porque "vamos muy tarde y hay muchas personas que sufren mucho con eso".

12:10 Moreno: "Solo Adelante Andalucía y el PP están libres de la tutela de Madrid"

El presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, ha sostenido este jueves que el debate de investidura "demostrará" que solo los grupos de Adelante Andalucía y del PP están "libres" de la tutela de Madrid, y ha defendido el "milagro" económico andaluz, aunque ha admitido que "queda mucho por hacer".

El dirigente popular ha replicado en estos términos a la portavoz del grupo mixto y líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, quien sostuvo en su intervención que el milagro económico andaluz solo está en la cabeza del presidente y le culpó de haber incrementado la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, y de beneficiar a los ricos con sus rebajas fiscales.

El candidato a la reelección ha defendido la política económica y fiscal de su actual Gobierno, sus políticas sociales y el "impulso" a servicios públicos como la sanidad y la educación, de las que ha dicho que están "mejor" que con los anterior gobiernos socialistas.

En este sentido, ha resumido que las críticas de Rodríguez son "exageradas y sin fundamento" y le ha pedido que "afine" la visión sobre la situación de Andalucía, de la que ha subrayado que ofrece datos sobre la economía y el empleo "mejores" que cuando empezó la pasado legislatura.

En materia energética, Moreno se ha comprometido a convertir Andalucía en una "potencia" en renovables para no depender de "dictaduras crueles que nos chantajean" con la dependencia energética, y ha ensalzado su compromiso que buscar una solución "viable" para garantizar la conservación de Doñana, para lo que ha ofrecido diálogo y acuerdo a los grupos.

Respecto a los impuestos, ha reprochado a la izquierda que "le guste subirlos" y se ha mostrado convencido de que la bajada que prevé aplicar en la actual legislatura "aumentará" el empleo y el desarrollo económico, además de atraer a los inversores.

En su respuesta, Teresa Rodríguez ha cuestionado que Moreno vaya a gobernar para todos los andaluces al esgrimir que dará prioridades con sus políticas a los "más pudientes, olvidando" a la mayoría social de lo que ha puesto como ejemplo que la futura bajada de impuestos "volverá" a beneficiar a los ricos y "agujerea" las arcas públicas en perjuicio de servicios como la sanidad y la educación.

La portavoz del grupo mixto ha planteado a Moreno un decálogo de medidas, entre ellas el rescate de Abengoa, que deje de pagar los alquileres a los cargos públicos, eliminar los aforamientos, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o una moratoria sobre las viviendas turísticas en zonas tensionadas.

Rodríguez ha exigido también a Moreno que cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Doñana, así como un plan de actuación contra la inflación y el control de los precios.

12:00 Moreno reprocha a Rodríguez su "monopolio del sentimiento andaluz"

El candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha reprochado este jueves a la portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, "su monopolio del sentimiento andaluz" y ha manifestado que nadie puede dar "lecciones" de andalucismo a su partido porque él está defiendo los intereses de esta comunidad por encima de "cualquier otra cosa".

En su turno de réplica a la intervención que Teresa Rodríguez ha hecho durante la segunda jornada del debate de investidura que se desarrolla en el Parlamento, Moreno ha asegurado que se siente tan andaluz y defiende a esta comunidad tanto como lo pueda hacer la portavoz de Adelante Andalucía, a la que ha reprochado el "monopolio del sentimiento andaluz" que ha expresado.

"Los sentimientos son de cada uno y cada uno los siente e interpreta como quiere", según ha trasladado Moreno a Teresa Rodríguez, apuntando que las dos únicas formaciones del Parlamento que no tienen "tutela de Madrid" son el PP-A y Adelante Andalucía. "Vamos a ver en este debate quién es delegado de quién", ha apuntado en clara referencia al PSOE.

Moreno ha señalado que intentará mantener una relación lo más "fluida y honesta posible" con el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, pero ha advertido de que entre el modelo de sociedad que representa esa formación y el que defiende el PP-A hay una "distancia más que considerable".

Ha indicado que previsiblemente podrían coincidir a un nivel del 90 por ciento en señalar los problemas de Andalucía, pero en cuanto a las soluciones, las posiciones son "diametralmente distintas".

"Sus recetas no son viables, no tienen posibilidad de ser viables y no solucionan los problemas de los ciudadanos", ha dicho el candidato, quien ha indicado que cuando se han aplicado en algunos países han supuesto un "gran fracaso" en bienestar social, empleo y en progreso. "La cruda realidad necesita rigor, pragmatismo y cercanía", ha apuntado.

Asimismo, Moreno ha insistido en defender la bajada de impuestos en la comunidad, después de que haya sido critica por Rodríguez, que lo ha acusado de beneficiar a las rentas más altas. El candidato ha querido dejar claro que subiendo impuesto no se contribuye a generar empleo ni riqueza.

Después de que Rodríguez le reprochara que el PP-A haya cedido un puesto en la Mesa del Parlamento a Vox, Moreno ha indicado que era lo"correcto" para hacer ese órgano lo más plural posible, y ha asegurado que si Adelante Andalucía hubiese sido la tercera fuerza, también el Grupo Popular le hubiera cedido un puesto.

"No tiene un argumento sólido para decir que este partido no está interpretando la pluralidad del Parlamento y de la sociedad", según ha trasladado a la portavoz de Adelante Andalucía.

11:32 Teresa Rodríguez afea a Moreno "promesas repetidas"

La diputada de Adelante Andalucía y portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento andaluz, Teresa Rodríguez, se ha reivindicado este jueves como voz de un "andalucismo verdaderamente libre", al tiempo que ha afeado este jueves al candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que este pasado miércoles se apoyara en "promesas repetidas" en su discurso de investidura, y que "omitiera" en él las relativas a regeneración democrática que esbozó en el precedente anterior, en enero de 2019.

Así se lo ha reprochado la diputada andalucista al inicio de su intervención en la segunda jornada del debate de investidura de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta, que se ha abierto precisamente con el turno del Grupo Mixto que conforman las dos parlamentarias que Adelante Andalucía logró en las elecciones del pasado 19 de junio.

Teresa Rodríguez ha comenzado su intervención avisando de que su compañera diputada Maribel Mora y ella misma conformarán en el Parlamento un "sandwich andalucista" con el que esperan "aportar mucho" estos cuatro años de legislatura, con "dosis de andalucismo" en cada sesión.

A renglón seguido, ha trasladado su "enhorabuena" a Moreno por sus "extraordinarios resultados" en las elecciones del 19J tras gobernar en "años de infausta memoria", pero le ha preguntado si es "consciente de que muchos de sus votos son para evitar que Vox gobierne" con él en coalición, algo que ha cuestionado Teresa Rodríguez al reprocharle que su "primera decisión" fuera cederle un puesto en la Mesa del Parlamento a Vox en detrimento del PP-A.

Tras avisar además a Moreno de que, en política, "hoy se puede estar arriba, mañana abajo y viceversa", le ha afeado que su discurso de la primera jornada del debate de investidura "se parecía mucho al de hace cuatro años", aunque en esta ocasión "omitiendo totalmente medidas de regeneración democrática", según le ha advertido.

10:48 Moreno no espera apoyo de ningún otro partido a su investidura

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que no espera el apoyo a su investidura de ningún otro grupo que no sea el suyo "salvo sorpresa", y ha explicado que ayer ya se vio que el resto de partidos optó por la crítica tras su discurso en la primera sesión del debate.

Moreno, a su llegada al salón de plenos, ha apostado por un debate "sereno, productivo y útil", que se contraponga a la "convulsión" política nacional y ha abogado por esperar a conocer "cómo se estrenan" el resto de portavoces en el Parlamento.

Ha lamentado que no le vayan a dar "ni cien días de cortesía" y que se pueda encontrar una "oposición absoluta" durante esta legislatura, y ha advertido de que la política del "no es no" ya no suma, ni a Andalucía ni a los partidos.

Moreno será investido esta tarde en el Parlamento de Andalucía gracias a la mayoría absoluta que tiene el PP en la Cámara.

A las 16:00 será el turno del presidente del Grupo del PSOE-A, Juan Espadas, y del portavoz del Grupo Popular, Toni Martín.

Los portavoces intervendrán durante 30 minutos y serán respondidos de forma individual por Moreno, que podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite. Asimismo, los intervinientes tienen derecho una réplica inferior a 10 minutos.

Una vez concluido el debate se producirá la votación, que será pública por llamamiento. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, avanzó que los diputados votarán a partir de las 17:30, por lo que Juanma Moreno tendrá que esperar hasta la tarde del jueves para dar su último paso antes de volver a tomar posesión como presidente de la Junta de Andalucía.