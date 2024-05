Estafa del 'hijo en apuros' en WhatsApp: ¿qué se debe tener en cuenta para no caer en ella?

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en España, siendo también una de las aplicaciones mundiales en la que más intentos de estafa se producen al año. Este uso masivo hace que sea atractivo para los ciberdelincuentes que llevan a cabo diversos engaños para pode conseguir dinero o información de sus víctimas Una estafa muy conocida que se lleva a cabo en la aplicación de Meta es la estafa del hijo en apuros.

Una estafa que explota la preocupación de los padres

La estafa del hijo único tiene un funcionamiento relativamente sencillo, los estafadores mandan un mensaje a las potenciales víctimas en las que se hace pasar por sus hijos y estos tienen problemas. El primer contacto suele ser un saludo, al que le sigue unos mensajes en los que les explican los supuestos hijos que se encuentran en problemas, dan excusas para explicar los motivos (se ha roto su teléfono, se lo han robad, entre otros) por los que escriben desde un número que no es el habitual y que necesitan dinero de sus padres (porque no pueden acceder a su cuenta bancaria o similares). Lo hacen imprimiendo urgencia en sus mensajes para hacer creer a sus víctimas que se trata realmente de una situación apremiante en la que sus hijos necesitan el dinero y accedan a hacer la transferencia.

Obviamente es un tipo de estafa que no vaya funcionar con todo el mundo, ya que los delincuentes pueden intentar engañar a alguien que no tenga hijos o que esté junto a los suyos en ese momento. En cualquier caso, de tener hijos y recibir un mensaje de un número desconocido en el que dicen ser ellos, es importante mantener la calma y no contestar o acceder inmediatamente a sus peticiones y no dar información personal o bancaria, sino intentar contactar con la persona a través de su número habitual u otras vías para asegurarse de que no pasa nada. Una vez hecho se puede bloquear el teléfono y avisar de este intento de estafa. Y en el caso de haber caído en este engaño, es importante ponerlo en conocimiento de las autoridades y de la entidad bancaria.

Recientemente la Guardia Civil ha detenido a más de un centenar de personas (más de 40 en Andalucía) a las que se investiga por presuntamente estafar 850.000 euros a ß personas en Alicante usando este tipo de estafa, con la que conseguían que las víctimas realizaran transferencias.