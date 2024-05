Rocío Osorno reinventa el vestido de perlas más sofisticado de Zara y tú también lo llevarás como ella

Rocío Osorno nunca deja de sorprender. Además de adelantarse a las tendencias y agotar las prendas que descubre (cómo ha ocurrido con su vestido de lunares), la influencer es capaz de descubrir una prenda y reinventarla para tener un resultado mucho más rompedor. Eso acaba de ocurrir con un vestido de perlas de Zara muy sofisticado que la influencer lleva de forma inesperada. Concebido como un vestido muy cortito, el vestido de perlas de Zara que la influencer reinventa puede llevarse con unos pantalones de lino para un estilismo casual e incluso con una falda de flores para un look de lo más primaveral.

Aunque, en realidad, la influencer lo combina con otro vestido de Zara y crea un conjunto dos piezas realmente inspirador. Tanto es así, que desde que Rocío Osorno ha hecho este descubrimiento, el vestido de perlas de Zara ha empezado a agotarse en muchas de sus tallas. Echa un vistazo a cómo lo lleva Rocío Osorno y descubre su tú también lo llevarás como ella o inventarás formas nuevas.

Así lleva Rocío Osorno el vestido de perlas de Zara

Rocío Osorno no se ha podido resistir a este vestido de Zara, aunque la influencer reconocía en su perfil de Instagram que ha tenido que hacer un cambio a la hora de llevarlo. "En teoría es un vestido, pero a mí al menos no me da de largo suficiente, aunque así me gusta incluso más, me parece que queda super fino", escribía Rocío Osorno junto a su foto. El diseño, que es más corto de lo habitual, está pensado para llevarse como un vestido, pero la influencer va un paso más allá y lo combina con otro vestido de Zara de color marrón (Ref. 3093/796) para tener un resultado, como ella misma dice, de lo más fino. Remata el estilismo con unas sandalias de tacón y una cartera de Parfois.

La combinación es explosiva, pero también podrás llevarla con unos vaqueros ajustados, unos pantalones de lino en el mismo tono del vestido o incluso una falda lápiz de color negro para un estilismo de lo más elegante. La elección y la combinación de Rocío Osorno nos abre muchas puertas a la hora de llevar este sofisticado vestido de perlas, sólo tienens que encontrar la manera en la que te sientas más cómoda.

Así es el vestido de perlas más sofisticado de Zara

Antes de que Rocío Osorno diese un giro de guión a esta prenda, ya nos había llamado la atención en la web de Zara por su irresistible diseño. Se trata de un vestido de punto muy cortito con el cuello redondo y las mangas largas. Hasta ahí, un diseño de lo más sencillo y normal, pero el broche final lo ponen los detalles con los que la prenda se remata. Unos flecos dispersos y muy cortitos sirven de terminación a las mangas y el bajo del vestido y unas perlas de tamaño mediano sirven de adorno a ese remate.

Un vestido extremadamente especial y sofisticado que las más bajitas podrán llevar como fue concebido, mientras que las más altas podrán usarlo a modo de elegante jersey y combinarlo con un vestido, como hace Rocío Osorno, con unos pantalones pitillo o incluso con una falda. Lo combines con lo que lo combines, no olvides llevar unas sandalias de tacón para rematar el sofisticado look.

Disponible desde la talla S hasta la L, el vestido de perlas más sofisticado de Zara tiene un precio de 69,95 euros.