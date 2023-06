La NASA denuncia que Doñana se seca por el turismo, el cultivo de la fresa y la sequía

Un tuit de la NASA este miércoles ha ahondado en la preocupación por el futuro del Parque Nacional de Doñana, que tiene en la proposición de ley de regadíos de la Corona Norte del Condado de Huelva, impulsada por PP y Vox, su próximo reto.

A los avisos de la comunidad científica, parte de los agricultores, la oposición y la Comisión Europea, se ha unido un informe de la NASA que denuncia que Doñana se seca. La agencia pone negro sobre blanco que las aguas subterráneas del humedal se están aprovechando para "la agricultura y el turismo más allá de las fronteras del parque", lo que ha agravado la situación por el cambio climático que sufre el sur de España. "Doñana es designada como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y Biosfera, así como un humedal Ramsar. Sin embargo, el desarrollo fuera del área protegida, además de la sequía prolongada, ha gravado el acuífero compartido y ha puesto en peligro el ecosistema y su estado protegido", argumenta la agencia.

En el escrito de la NASA se destaca también que "en las últimas décadas, los agricultores cercanos al humedal han cambiado desde cultivos tolerantes a la sequía como aceitunas y granos hasta cultivos más intensivos en agua, particularmente fresas. España es un exportador líder de fresas, y la mayoría de ellas se cultivan en la provincia de Huelva, donde se encuentra Doñana".

La NASA explica que "un estudio de tres décadas" con datos de satélite demuestra que "las demandas en el acuífero" han afectado a los humedales. Señala que los científicos de la Estación Biológica de Doñana han demostrado que "el uso del agua subterránea causó que la mayoría de los estanques analizados se inundaran con menos frecuencia y, en algunos casos, se secaran por completo".

Wetlands in Spain’s Doñana National Park are drying up due to groundwater demands from agriculture, tourism and drought.Scientists report that 83% of the wetland’s ponds are flooding less extensively and for less time than would be explained by climate. https://t.co/kzIiuRX5Fs pic.twitter.com/Ypq2AZrRU0