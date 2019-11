El Observatorio Económico cree que el presupuesto de la Junta no se diferencia apenas de los del PSOE

El Gobierno del Cambio apenas ha cambiado el modelo de presupuesto de los ejecutivos del PSOE. Según expuso ayer el Observatorio Económico de Andalucía (OEA), que ha realizado un análisis de las cuentas de 2020, el continuismo con respecto a los últimos ejecutivos socialistas es lo que marca el primer presupuesto completo de la coalición PP-Ciudadanos en la Junta, apoyado desde el Parlamento por Vox.

El catedrático de Economía Aplicada Francisco Ferraro, presidente del OEA, ha afirmado esta mañana que se trata de un presupuesto expansivo, con un aumento del gasto del 5,9%, que aumenta el peso del sector público al 23% del PIB. "Esto llama la atención en un gobierno sustentado por partidos que han alertado sobre el peso del sector público en la economía, que tienen mayor preocupación por la contención del gasto; sin embargo, hay una continuidad y casi intensificación de esa continuidad", afirma Ferraro.

El OEA alerta del fuerte crecimiento de la deuda, que se situará a final de 2020 en el 22,9% del PIB

No sólo eso. El OEA cree que el Gobierno andaluz peca de optimismo en su estimación de ingresos y ve poco realista la previsión de la recaudación impositiva, sobre todo teniendo en cuenta que tanto en el caso del IRPF como en el del IVA se detecta una clara desaceleración de esos ingresos, sobre todo en el caso del último impuesto. La Junta prevé para 2020 un 9% más de recaudación de IRPF y un 2,51% más de IVA, cuando ya el aumento de la recaudación de éste último está cercano a cero. El OEA tampoco ve realista, por otro lado, la previsión de desinversiones (que incluyen, por ejemplo, la venta de inmuebles, con las que se pretende recaudar 320 millones. "Ya se presupuestó lo mismo el año precedente, lo que nos hace pensar que no se ha vendido nada", dice Ferraro.

El escaso avance del 'desmontaje' de la administración paralela Para el llamado sector público instrumental, o, la "llamado de forma inapropiada", según Francisco Ferraro, administración paralela, el presupuesto de 2020 destina 3.176 millones de euros, apenas un 0,2% menos que en el ejercicio anterior. Para el Observatorio Económico de Andalucía, en la reorganización de esta parte del sector público se ha avanzado muy poco y considera que el gasto de 15 millones previsto para ello en los presupuestos de 2020 (la misma cantidad que en 2019) es insuficiente. "Entendemos los obstáculos judiciales y la necesaria prudencia a la hora de hacer las cosas, pero la reducción de empleo demanda decisión política, por mucho que se ponga el énfasis en la necesidad de racionalización". Para el Observatorio, pues, la reducción de esta estructura deberá afectar de una u otra forma a lo laboral. Ahora mismo, el sector público instrumental representa el 12,3% del gasto no financiero de la Junta (es decir, excluyendo los gastos relacionados con el pago de la deuda).

Lógicamente, con esta previsible disminución de ingresos, será "improbable", según el OEA, que se llegue al equilibrio presupuestario y "muy difícil" que se lleve a cabo el prometido descenso del IRPF. "Para que pase eso tendríamos que ver o una reducción del presupuesto o un aumento del de la deuda pública".

En cuanto al gasto, el OEA hace hincapié precisamente en el fuerte aumento de la deuda, la tercera partida del presupuesto, que será del 14,3% (ya fue del 17,1% en 2019), lo que sitúa el nivel de endeudamento en el 22,9% del PIB."Es una elevación inoportuna, porque es un peso que se traslada hacia el futuro y que limitará el crecimiento de la actividad económica y la capacidad de financiación para sufragar necesidades futuras".

El presidente del OEA, Francisco Ferraro, ve "muy difícil" que se pueda cumplir la promesa de reducir el IRPF

El gasto no financiero (que incluye personal, sanidad, educación, servicios sociales, inversiones, etc.) se eleva también. Ferraro llama la atención sobre el capítulo de personal, con un 4,5% de alza (que se suma al 5,41% de 2019) y que supone el 30,5% del presupuesto. "No se conjuga bien con la idea de mayor eficiencia del gasto corriente", dice, y atribuye esta circunstancia a, entre otras cosas, la mejora retributiva acordada con los sindicatos en 2018.

También advierte de que la continuidad no sólo se refiere al gasto, sino a los programas atendidos. "Se mantienen los 110 programas del presupuesto de 2018 (del PSOE) y eso da sensación de continuidad; sólo hay un apartado nuevo referido a proyectos de trabajo social". Además de copiar el modelo presupuestario todas las partidas excepto una aumentan el gasto.

Pese a la crítica global, el OEA sí elogia algunos elementos del presupuesto del Gobierno PP-Ciudadanos, como por ejemplo el aumento de las partidas en "dotaciones para la producción de bienes de carácter económico", es decir, todo lo que tiene con que ver con la inversión en infraestructuras, comunicaciones, I+D, sociedad de la información, etc. "En esto el presupuesto sí es bastante diferente al del anterior gobierno y hay un mayor conocimiento de las tendencias de los sectores productivos", concluye Ferraro.