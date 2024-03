La ONCE reparte 350.000 euros en Ronda

El sorteo de la ONCE de este pasado lunes ha repartido un millón y medio de euros entre municipios de cinco provincias andaluzas. Entre ellas, la localidad malagueña de Ronda se ha llevado 350.000 euros con diez cupones premiados con 35.000 euros que vendió Francisco Javier Lobato en la avenida de Málaga del citado municipio.

Lobato es vendedor de la ONCE desde 2021 y ha asegurado que está"muy contento y emocionado" por la suerte dada a sus vecinos. "Estoy que no me lo creo, me alegro un montón por la gente. Siempre les digo: "¡Este va a ser!", "¡Este va a ser!", y al final ha salido", ha afirmado.

También ha asegurado que "tenía ganas de dar un buen premio para que el barrio se llene de alegría porque así la gente vuelve a animarse y a ilusionarse más", ha explicado entre felicitaciones de sus clientes.

El sorteo del 4 de marzo, que estaba dedicado al Palacio de la Isla, de Burgos, ha llevado su mayor premio a Mairena del Alcor (Sevilla), donde se han repartido 815.000 euros con otros diez cupones premiados, uno de ellos con la serie dotada con medio millón de euros, y nueve cupones con 35.000 euros, ha señalado ONCE en un comunicado.

También ha dejado otros 175.000 euros en Algeciras y premios de 35.000 euros respectivamente en Mairena del Alcor, Montalbán de Córdoba, Palos de la Frontera (Huelva) y Sevilla. El resto de los premios se han repartido entre Canarias, Cataluña y Galicia.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Y para este martes, 5 de marzo, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 21 millones de euros. Los cupones de la ONCE "son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización "mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".