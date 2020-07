PP y Cs sacan adelante el plan de empleo local gracias al aval de Vox

El plan de empleo local, denominado ahora plan AIRE, saldrá adelante tras convalidarlo este martes la Cámara gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Esto ha sido posible gracias a las negociaciones de los partidos del Gobierno con su socio parlamentario, que inicialmente no estaba por la labor de aprobar esta iniciativa. Consideran en Vox que el plan es un calco del "modelo fallido" de la Administración socialista.

"Si ya que hay que ejecutar el programa, vamos a darle una utilidad, no hacerlo como se hacía antes", ha dicho el diputado de Vox Rodrígo Alonso, que ha citado fragmentos del plan director de la Consejería de Empleo que rechazaba los planes similares al recién convalidado que fueron impulsados en años anteriores por parte del Gobierno soscialistas.

La iniciativa tenía una dotación inicial de 165 millones de euros, lo que se debe traducir en la creación de hasta 20.000 empleos, pero finalmente todo el montante no se pondrá a disposición de los ayuntamientos, al menos en primera instancia, ya que algunos de los municipios más populosos de la comunidad no se han adscrito al plan.

La propia consejera de Emleo, Rocío Blanco, ha cifrado en 771 los ayuntamientos que se han adherido a la iniciativa. Entre los que se han quedado fuera, por ejemplo, Jerez y Cádiz, entre otros municipios que se encuentran entre los mas poblados de la provincia de Cádiz, situación que se ha repetido en otras provincias. Según el diputado de Adelante Guzmán Ahumada, las localidades que se han sumado al plan pueden recibir un máximo de 113 millones de euros, lo que ha calificado de "recorte" del plan. En otras convocatorias, en las que ya se ha dado esta situación, la Junta ha reformado el decreto -algo que ocurrirá presumiblemente- para repartir el dinero no distribuido inicialmente entre los ayuntamientos que sí se han adherido al plan.

Son los ayuntamientos los que realizarán las contrataciones de entre los candidatos seleccionados previamente por el Servicio Andaluz de Empleo y los contratos tendrán una duración de entre seis y ocho meses. Entre las labores que podrán desempeñar estos trabajadores destaca el acondicionamiento de espacios de ocio, así como aquellas actuaciones destinadas a paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en su municipio.

En este punto, la consejera ha destacado un grupo que será especialmente atendido por el plan, que son aquellos trabajadores temporales que han trabajado en los meses de la pandemia -de marzo a junio- en los años previos y no han podido encontrar un empleo en este 2020. "No es otra iniciativa de empleo más", ha defendido Blanco, que ha citado también a aquellas personas que "no cuentan con la protección de un ERTE". En la redacción del decreto se alude también a los jóvenes de entre 18 y 19 años inscritos en el sistema de garantía juvenil, los parados de larga duración con más de 45 años y los parados de entre 30 y 45 años.

Para adherirse al plan AIRE, los ayutamientos no tendrán que estar al corriente de los pagos con la seguridad social, situación que podría impedir a determinados municipios su inclusión en la iniciativa. Además, para poder optar a los proyectos sólo es necesaria una declaración responsable, lo que, según Rocío Blanco ha disminuído de tres a dos meses los trámites. La Junta adelantará el 100% de la ayuda a los ayuntamientos para evitar problemas de liquidez.