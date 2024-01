El PP aprueba la subida de sueldo de Juanma Moreno con la abstención del PSOE

El aumento de sueldo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y otros 269 altos cargos de la Junta de Andalucía, ha salido adelante con los votos favorables del PP y la abstención del PSOE en la sesión de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía que ha tenido lugar esta mañana. El resto de grupos (Por Andalucía, Adelante y Vox) se han opuesto a la medida, en esencia por no considerar que tenga el carácter de "urgente" del que ha sido revestida, como por la "injusticia" expresada por algunos de los portavoces.

Lo que más ha sorprendido ha sido la postura del grupo socialista. De hecho, la intervención del parlamentario Josele Aguilar había arremetido contra el Decreto Ley en el que se recoge los incrementos salariales y del que ha afirmado que "no debe ser convalidado" y ha añadido que "no se entiende la urgencia de la medida" o ha concluido que "plantear un aumento de casi el 20%, realmente no es el momento de hacerlo". Además, ha añadido su crítica por no haber incluido esa medida "en los Presupuestos de la Junta que habían sido aprobados apenas unos días antes".

Aguilar ha recordado la postura del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que ha defendido la postura ante la Diputación Permanente, "cuando Griñán se bajó el sueldo en un 22% y usted afirmaba que era poco"". Pese a todo ello, en la votación, los cinco representantes socialistas se han abstenido.

En la exposición de la medida, Antonio Sanz, ha pedido "huir de la demagogia y utilizar el rigor" para una medida que ha justificado por el "peso poblacional, de extensión y económico que tiene Andalucía. Hay que recordar que el presidente Juanma Moreno, con esta subida de sueldo se colocará no entre los presidentes que más ganan sino en una posición intermedia". El consejero de Presidencia ha explicado que la actualización del sueldo de Juanma Moreno, "se produce en consonancia con lo que perciben los portavoces de los grupos parlamentarios".

A juicio del miembro del Ejecutivo, la medida "apenas supone el 0,005% del Presupuesto de la Junta de Andalucía" y ha explicado que el Decreto Ley supone "una regularización de las retribuciones de los altos cargos, para que dependan a partir de ahora de lo que decida el Parlamento, no de lo que diga el Consejo de Gobierno", a la vez que ha insistido en repetidas ocasiones en que "el presidente de la Junta es de los que menos gana de toda España".

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha lanzado una enmienda a la totalidad de la medida, y ha recordado que "el sueldo medio de los andaluces es de 1.624 euros al mes y el básico de un diputado es de 3.300 euros mensuales". A su juicio, "deberían adecuarse ambas retribuciones para que los cargos políticos comprendieran más y mejor la situación en la que viven nuestros ciudadanos, a quienes representamos".

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha calificado el Decreto como "tramposo" y ah exigido "conocer el informe jurídico que acompaña al decreto", toda vez que, a su entender "podría ser incluso inconstitucional". Manuel Gavira, portavoz de Vox, ha afeado "tantos las formas como el fondo de la medida" y ha querido poner el acento tanto "en las incompatibilidades, como en los altos cargos que la Junta tiene, más que nunca".

Por último, Toni Martín, portavoz del PP, se ha quedado solo en la defensa de la propuesta ya que a su juicio "como sucede en otros ámbitos, de no hacerlo estaríamos perdiendo talento, ya que los altos cargos se irán al ámbito de la empresa privada" y ha recordad como "el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, se subió el sueldo un 30% cuando fue elegido como alcalde de Sevilla".