El PP "condena" los ataques a las sedes del PSOE y culpa al "pirómano" de Pedro Sánchez

La semana previa al inicio de los debates sobre los Presupuestos de la Junta de Andalucía en el Parlamento andaluz, ha venido eclipsada por las reacciones de los distintos grupos sobre los incidentes frente a las sedes del PSOE, especialmente, los graves disturbios que se vivieron en la sede de la calle Ferraz. El portavoz del PP, Toni Martín, condenó "claramente" los incidentes violentos ocurridos en los últimos días, pero ha aprovechado también para introducir matices. El primero de ellos fue el recuerdo "de lo ocurrido cuando se financió por parte del PSOE de autobuses para que rodearan el Parlamento en la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta. De eso hace cinco años y todavía no he escuchado a nadie condenar esos actos".

Sin embargo ha querido ir más allá. Separado de la postura mantenida por la líder madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Martín ha responsabilizado del clima de violencia que se ha extendido por varias ciudades del país a quien ha calificado como "pirómano Pedro Sánchez" responsable a su juicio de "prenderle fuego al Estado de Derecho, la Constitución y la igualdad entre todos los españoles". Con esa actitud, ha continuado el portavoz, "se prende fuego a los derechos fundamentales, las cosas acaban ardiendo y se les echa las culpas a los ciudadanos, cuando el único responsable es él".

Momentos antes, el portavoz de Vox en la Cámara andaluza, Manuel Gavira, ha asegurado que "lo que se está viviendo es un auténtico golpe de Estado, porque ahora en contra de lo que muchos creen no se hacen con tanques, sino tal y como ha señalado el Consejo General del Poder Judicial, con un ataque a la separación de poderes y a los derechos fundamentales. Necesitan una cortina de humo que es la financiación, cuando lo verdaderamente importante es la amnistía".

Desde la formación cuyos dirigentes han participado en algunas de las concentraciones ante las sedes socialistas -el propio Gavira ha reconocido haberlo hecho en la primera celebrada frente a la sede de San Vicente- se ha "condenado" cualquier tipo de altercados, aunque ha minimizado el alcance de los mismos como "pequeños incidentes" ya que a su juicio las protestas "fueron pacíficas, de ciudadanos que fueron a defender la Constitución, la unidad nacional y el Estado de Derecho".

Sobre la actuación policial en esos incidentes, el portavoz de Vox ha coincidido con el líder nacional al asegurar que "por supuesto que las órdenes recibidas fueron ilegales" y ha calificado las mismas como "una cortina de humo socialista", al mismo tiempo que ha recordado que "la Policía está para cumplir con órdenes legales".

¿Qué más tiene que pasar?

La más contundente ha sido la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, quien ha responsabilizado directamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por no haberse "manifestando claramente en contra de estos ataques a las sedes del PSOE", un comportamiento que ha calificado como "bárbaro" y que ha comparado con el que llevaba a cabo "Batasuna cuando condenaba todo tipo de violencias para no condenar los atentados de ETA, o cuando Vox hace lo mismo para no hacerlo con los crímenes machistas".

Férriz se ha preguntado "¿qué más tiene que pasar, que haya alguna desgracia personal, para que se condenen estos comportamientos fascistas?" y ha señalado que el punto central de este tipo de comportamientos responden a que "el PP no acepta los resultados electorales", al mismo tiempo que "Moreno Bonilla lo único que hace es mostrar su odio a Pedro Sánchez", por lo que le ha emplazado a expresar "su condena rotunda de estos incidentes, si no será cómplice de los mismos".

Por su parte, tanto Adelante como Por Andalucía, se han sumado al rechazo de los incidentes violentos ante las sedes del PSOE. El primero de ellos, en boca de su parlamentaria, Maribel Mora, ha señalado a lo que ha denominado "la normalización de comportamientos que tienen que ver con el fascismo, algo que pensábamos que eran cosa del pasado. Todo esto es una barbaridad, porque se están alentando este tipo de conductas, en las que se han visto símbolos neonazis y ataques a la Constitución o al rey".

De manera más sosegada, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, también ha mirado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que ha llamado a "dejar de hacer de replicante de los delirios de la calle Génova y separarse de lo ocurrido estos días" que ha calificado como una "escalada del pensamiento bruto aue produce una quiebra de la convivencia pacífica".