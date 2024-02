El PP no convence a ningún grupo para una declaración institucional en favor de los agricultores

Las movilizaciones de los agricultores en las carreteras de todo el país han protagonizado la mayoría de las intervenciones de los grupos con representación en el Parlamento de Andalucía. Todos ellos han coincidido en señalar lo "justo" de las mismas, aunque también se han acusado mutuamente de instrumentalizar dichas reivindicaciones. Lo más destacado, no obstante, ha venido de la mano del grupo popular que ha tratado de aprobar una declaración institucional en apoyo a los agricultores que no ha tenido la respuesta de ninguno de los otros grupos. Sólo la socialista, Ángeles Férriz, ha señalado que el texto era inasumible por "ser una loa a las políticas de Juanma Moreno".

Visiblemente contrariado, el portavoz del PP en la Cámara andaluza, Toni Martín, ha detallado que su grupo "buscaba con una redacción absolutamente blanca, contar con el apoyo de todos los demás, tal y como requiere una declaración institucional, pero con sorpresa, esta mañana nos hemos encontrado con que ninguno ha respondido de manera directa y sólo nos hemos enterado del rechazo del PSOE al mismo", por ser una "defensa de las políticas de Juanma Moreno", algo que ha rechazado de plano.

Pese a que ha reconocido que "podíamos haber buscado un texto mucho más agresivo, que hiciera más sangre" se ha buscado eludir la confrontación política, a la vez que "como ocurre en muchas ocasiones, proponer añadir algunas cosas o quitar otras, pero no ha sido así, ya que no han contestado de ninguna manera", algo que el portavoz popular no ha dudado en calificar como "una actitud bochornosa" a la vez que ha adelantado que "vamos a intentar que esa declaración institucional que se han negado a respaldar, llegue a todos los agricultores para que sepan en qué no están de acuerdo".

Para la portavoz del PSOE, "se trata de que sólo se detallan las actuaciones que han llevado a cabo desde el Gobierno de Juanma Moreno obviando cualquier participación del resto de administraciones y de la gran cantidad de fondos recibidos por parte del Gobierno de España". En ese contexto, Férriz ha recordado que "la Consejería de Agricultura tiene a fecha 30 de noviembre el 58% de los fondos sin ejecutar, además de otros 1.200 millones más en inversiones hidráulicas", por lo que a su juicio, la intención al presentar esa declaración no era otra "que seguir utilizando el Parlamento de Andalucía para atacar el Gobierno de España, tal y como llevan haciendo desde hace años".

Apoyo unánime a las reivindicaciones

En cualquier caso, en lo que coincidieron todos los representantes de los grupos parlamentarios fue en mostrar su apoyo a las reivindicaciones pedidas por los agricultores en sus protestas, aunque cada uno de ellos ha añadido sus matices. El PP "respalda" esas protestas que calificó como "justas" y ha aprovechado para recordar la falta de actuación del Gobierno de España "en las alegaciones a la PAC, la lucha contra la competencia desleal, la falta de inversiones en materia hidráulica, los ataques a los transportistas en Francia y las descalificaciones de políticos socialistas a los productos andaluces".

Frente a ello, el portavoz popular ha recordado las inversiones llevadas a cabo por parte del "Gobierno de Juanma Moreno en defensa a ultranza de los intereses del campo andaluz, frente a un Gobierno central y un PSOE de Espadas y Pedro Sánchez que se ha puesto enfrente de los agricultores".

Desde el PSOE, Ángeles Férriz ha pedido un "debate serio con altura de miras, tanto en Europa como en todos los países miembros de la UE" con una situación que no ha dudado en defender "ya que los agricultores son la parte más débil de toda la cadena, además ahora agravada con el tema de la sequía". Desde el grupo socialista, se ha recordado como el sector primario "cumple escrupulosamente os controles que se le exige, lo que supone un aumento de costes que lo hacen menos competitivo respecto a otros países que no los llevan a cabo".

Frente a ello, "nos encontramos con una derecha y extrema derecha que rivalizan por apropiarse de esa reivindicaciones, como han hecho con otros temas, las instrumentalizan y en el caso de Juanma Moreno, elude sus responsabilidades poniéndose de perfil" en una actitud que ha calificado como de "escapismo". Por ello, ha pedido "respeto para la gente que quiere manifestarse, aunque pedimos que no les utilicen para atacar al Gobierno de España".

Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, también ha rechazado la "instrumentalización que desde la derecha se busca hacer con las reivindicaciones justas del sector primario" cuyos problemas pasan "por el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria que hace que sigan vendiendo a pérdidas, el fraude en el etiquetado y la aplicación de una normativa medioambiental que no es la misma en otros países y que hace que sean menos competitivos". También ha querido poner el acento en la presencia cada vez más acusada de "fondos de inversión como propietarios de cada vez más hectáreas, a quienes el Gobierno de Juanma Moreno ha puesto una alfombra roja para que lo hagan".

Este último aspecto también fue destacado por la portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Maribel Mora, quien no ha dudado en "apoyar las reivindicaciones de los agricultores, no de los cayetanos, ni de los fondos de inversión". Desde su formación se ha pedido "mayores controles para los productos llegados desde otros lugares, especialmente del Mediterráneo que suponen una competencia desleal" y se ha culpado a "los intermediarios que son los que buscan hacer el agosto con el trabajo de otros".