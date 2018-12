PSOE-A y Adelante Andalucía comienzan las disputas por la Mesa del Parlamento

El PSOE-A considera que "lo razonable" es que sean ellos quienes presidan el Parlamento andaluz por ser el partido que "más votos ha sacado y más diputados" tiene, y aboga por impedir que en la Mesa de dicha institución se sitúen "quienes no creen en las instituciones", en alusión implícita a Vox.

Así lo ha dicho el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, que en la Cadena SER ha indicado que, de cara a la conformación de la Mesa del Parlamento, el PSOE mantendrá una "postura estrictamente democrática", partiendo de la base de que "ha ganado las elecciones con más de un millón de votos".

Jiménez ha anunciado que el Grupo Socialista va a "trabajar con la orientación de que no estén en la Mesa de la Cámara quienes no creen en la autonomía y en nuestro Estatuto". "Creemos que es posible hacerlo, y que todos los partidos constitucionalistas formemos parte de la Mesa preservando ese espacio tan importante en el funcionamiento de nuestra autonomía de quienes no creen en ella", ha abundado Jiménez.

Sobre las negociaciones PP-Ciudadanos

A propósito de las negociaciones entre el PP-A y Ciudadanos, el portavoz socialista ha indicado que de los populares "no espera nada" porque dicho partido "tiene sus orígenes en el franquismo", pero ha indicado que le cuesta "mucho trabajo pensar" que Cs, que teóricamente venía a "fundar una derecha moderada, liberal y europeísta", ahora "vaya a entregarse a la ultraderecha", en alusión a Vox.

Adelante Andalucía quiere reflejar la pluralidad del Parlamento

Adelante Andalucía aboga por que la "pluralidad" presente en el Parlamento que se constituirá para la XI Legislatura en Andalucía "se refleje" en la Mesa de la Cámara, en la que aboga por que "todos los grupos" participen en ella.

En declaraciones a la Cadena SER, el coordinador general de IULV-CA y diputado electo de Adelante Andalucía por Sevilla, Antonio Maíllo, ha indicado que, de cara a la conformación de la Mesa del Parlamento, su formación aboga por que "se reconozca y respete el espíritu del propio Reglamento, que establece la participación de todos los grupos parlamentarios en ella".

La ultraderecha de una "hidra de tres cabezas"

Sobre las negociaciones que esperan desarrollar PP-A y Ciudadanos para tratar de alcanzar el Gobierno de la Junta, el dirigente de IU ha hablado de la existencia en el ámbito de la derecha y la ultraderecha de una "hidra de tres cabezas con una inspiración" de José María Aznar "en las tres".

"Los tres dirigentes" de PP, Cs y Vox, ha dicho Maíllo, "son admiradores de Aznar, y éste tiene un papel muy importante en pergeñar el pacto que se está desarrollando en Andalucía" con un planteamiento "muy centralista", como a su juicio se evidencia en el hecho de que "las negociaciones se estén llevando a cabo desde Madrid" pese a ser para conformar el Gobierno andaluz.

Maíllo ha advertido de que, con la derecha, viene un "discurso" de "desmantelamiento de servicios públicos", privatizaciones y "bajada de impuestos a los ricos, con lo que supone eso de deterioro de la aportación a las arcas publicas para el mantenimiento de políticas sociales". Ante esa perspectiva, Adelante aspira a "hacer sentir" a sus votantes que "su voto va a ser útil" y a "atraer y seducir a gente que se quedó en su casa" en las pasadas elecciones, según ha indicado Maíllo.