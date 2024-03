PSOE llevará a Diputación la supuesta "compra" de la Alcaldía de Nerva y exige explicaciones a PP

El portavoz del PSOE en la Diputación de Huelva, Rubén Rodríguez, ha anunciado este sábado la presentación de una moción en la institución provincial sobre el asunto de la supuesta "compra" de la Alcaldía de Nerva para que el PP dé explicaciones.

Como se recordará, PSOE denunció ayer que el PP de Nerva "ha comprado de manera descarada" la Alcaldía del municipio tras publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el nombramiento de asesor del concejal no adscrito, Fran Vázquez."Con este hecho, tanto el PP como el concejal no adscrito han quedado retratados después de muchos meses, ya que la resolución estaba firmada desde el 13 de noviembre de 2023, y sale hoy publicada. Todo parece indicar que han intentado retrasarlo lo máximo posible para que la situación quedara en el olvido pero los vecinos de Nerva no pueden ni podrán olvidar en mucho tiempo el daño hecho al municipio", según el PSOE.

Este sábado, Rodríguez ha dicho que son unos hechos "gravísimos desde el punto de vista de la calidad democrática de las instituciones, y es que, como ya veníamos sospechando, la alcaldía de Nerva tuvo un precio"."Tuvo un precio que terminamos conociendo definitivamente en el día de ayer, cuando vimos en el boletín oficial de la provincia que el concejal transfuga, que le terminó dando la alcaldía al PP, está liberado por el grupo popular en Diputación provincial", ha señalado.

Ha indicado que el grupo socialista en la Diputación, además de seguir denunciando estos hechos, estudiará la presentación de una moción en el pleno para que el PP dé explicaciones.

Tras recordar que el PSOE fue el partido más votado en Nerva en las pasadas elecciones municipales, "se ha descubierto que la alcaldía ha tenido un precio".