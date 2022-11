El PSOE denuncia el veto de la Mesa del Parlamento a una pregunta sobre el caso del marido de la alcaldesa de Marbella

El Grupo Socialista ha denunciado este miércoles que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha rechazado una pregunta de máxima actualidad dirigida al Gabinete Jurídico y, por ello a la Consejería de la Presidencia, sobre la adjudicación de contratos por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) con el uso de fondos suministrados por la Junta de Andalucía. Desde el PP se insta a respetar la decisión adoptada por la Mesa.

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha criticado la negativa de este miércoles del órgano de gobierno del Parlamento a la inclusión de una pregunta de máxima actualidad en el Pleno, considerando que "debe de ser grave" la polémica que envuelve al Ayuntamiento de Marbella sobre la adjudicación de contratos a una sociedad vinculada a al marido y al hijastro de la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Férriz ha explicado que su grupo tiene derecho a cambiar una pregunta y formular otra de máxima actualidad en el Pleno del Parlamento, algo que debe justificar y acreditar con noticias de los medios de comunicación. A pesar de haber presentado esa justificación, la Mesa fundamenta su negativa a incluirla en el Pleno en que "los fondos no son de ahora, son de otro programa anterior", acerca de transferencias suministradas por la Junta de Andalucía. Algo que la socialista ha calificado de "cacicada" y ha atribuido a "órdenes directas de San Telmo".

"Hay silencios que hablan por sí solos, el silencio de Moreno Bonilla con Marbella es atronador, es un escándalo que afecta a alcaldesa de Marbella, apadrinada por Moreno Bonilla y Feijóo", ha argumentado Ángeles Férriz, quien ha considerado que "no es un escándalo cualquiera, tiene como epicentro el PP de Málaga, cuna de Bendodo y de Moreno Bonilla", mientras que ha recordado que "la alcaldesa dice no saber nada" cuando "afecta a familiares" e insistir en que "la alcaldesa de Marbella no sabe nada y amenaza a todo aquel que quiera saber".

La portavoz socialista ha planteado que su Grupo Parlamentario presentará una reconsideración ante la Mesa del Parlamento para que "no se vete una pregunta de la que no hay motivos jurídicos para vetarla" sobre "la adjudicación de más de 600.000 euros en contratos a empresas ligadas al marido de la alcaldesa".

Respuesta del PP

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha pedido por su parte al PSOE-A que respete la decisión de la Mesa de la Cámara sobre su iniciativa relativa al Ayuntamiento de Marbella.

Martín ha manifestado que la Mesa toma sus decisiones en el ámbito de sus competencias, decidiendo si las iniciativas entran o no en el Pleno o en las comisiones, teniendo en cuenta si están redactadas atendiendo al reglamento de la Cámara y si están en el ámbito de las competencias de la institución, todo ello con el asesoramiento del letrado.

A su juicio, lo que no puede ser es que cuando la Mesa decide cosas que nos interesan es "estupenda", pero cuando decide cosas que no nos interesan es "una cacicada" y ha insistido en pedir "respeto" por este órgano. Ha indicado que la Mesa toma sus decisiones con la única intención de que se debata todo lo que se tiene que debatir en los plenos o comisiones, mientras que determina en algunos casos que algo no puede ser objeto de debate en la Cámara, sino que pertenece a otros ámbitos.

Asimismo, el portavoz popular ha querido recodar al PSOE-A que la alcaldesa de Marbella ni está "imputada por nada" ni está siendo "investigada" por un juez. En este sentido, ha indicado que las únicas investigaciones sobre adjudicaciones en el Ayuntamiento "fueron archivadas en el año 2017". Martín ha apostillado que no sabe si la "cercanía de la entrada en prisión" del expresidente de la Junta José Antonio Griñán -condenado por el caso de los ERE- "provoca que algunos intenten crear cortinas de humo".