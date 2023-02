El PSOE limitará las alusiones al gobierno de Pedro Sánchez en el Parlamento de Andalucía

El PSOE-A ha negado que el "ofendidito" PP-A esté vetado en el Parlamento de Andalucía y ha denunciado el "abuso" de los populares al presentar iniciativas cuya estrategia es el "desgaste" al Gobierno de Pedro Sánchez, por lo ha avanzado que invocará la aplicación del Reglamento caso a caso para frenar esta dinámica.

Se trata, en concreto, del artículo 171 del Reglamento de la Cámara que invocarán los socialistas en caso de que los populares mantengan su estrategia de presentar proposiciones no de ley relacionados con debates nacionales y la política del Gobierno. Los socialistas estudiarán ahora caso a caso cada iniciativa y si comprueban que el PP sigue con la misma estrategia de "Feijóo" invocarán dicho articulo, lo que implicará que los grupos voten si se aceptan o no dichas propuestas. Para frenarlas el PSOE necesitará el apoyo de Por Andalucía, que ya ha mostrado su acuerdo con la postura de los socialistas, y de Adelante Andalucía que ha expresado sus reticencias a aplicar el artículo 171.

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha defendido la posibilidad de invocar el artículo 171 al esgrimir que su intención es que en el Parlamento de Andalucía se hable de Andalucía y "no solo de lo que le venga bien" al PP y a sus intereses electorales. El problema arranca del pasado otoño cuando el PSOE contabilizó que de 20 proposiciones no de ley de los populares 19 respondían a la "estrategia de la confrontación" con el Gobierno de Sánchez.

Ante la posibilidad de que sean frenadas estas iniciativas, el PP consideró que se trata de un "veto" y no descartó ninguna medida sobre la aplicación de un artículo que está en el Reglamento y que tradicionalmente no ha sido utilizado en la Cámara, salvo en contadas ocasiones. "El PP debe dejar de retorcer, de mentir y de amagar con reforma el Reglamento. ¿Si no les interesan la reglas las cambian? ¿Esto que es, otra vez el rodillo de la mayoría absolutista?", ha criticado.

La reglas del juego -según Férriz- indican que "no se pueden" plantear una iniciativa competencia del Estado si "no hay una mayoría cualificada", por lo que ha instado al PP a dialogar con resto de grupos. En este sentido, ha advertido de que si las iniciativas "siguen" estando relacionadas con la "estrategia de Feijóo" el PSOE-A va a "proteger" al Parlamento para que se hable de los problemas de los andaluces.

Lo pide el PSOE-A -ha proseguido la portavoz- es que en el Parlamento andaluz se hable de la comunidad porque para tratar de temas nacionales están el Congreso y el Senado. "El PP no está vetado para nada, pueden presentar las iniciativas que quieran, las que requieran mayoría cualificada tendrán que ser votadas. El Parlamento andaluz no es un cuadrilátero en el que se duplica lo que pasa en el Congreso", ha apostillado.