El PSOE renovará parte de sus senadores y Javier Arenas seguirá

El PSOE renovará sus senadores de designación autonómica. Como consecuencia de las elecciones del 2 de diciembre, los socialistas tendrán dos senadores menos: serán tres. El PP contará sólo con dos (uno menos), Adelante sigue con uno, Ciudadanos gana los dos y Vox tendrá uno.

El senador gaditano Francisco Menacho ya ha comunicado que no desea seguir. En su decisión interviene su larga carrera política -fue alcalde de Olvera en 1984, con 35 años-, su derecho a una pensión y la voluntad de dejar un puesto a dirigentes que se han quedado sin representación pública.

Una de las personas rescatadas es el exconsejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez. Será parlamentario andaluz, al dimitir una parlamentaria socialista por Cádiz, Noelia Ruiz, para ser senadora.

Vázquez fue el único consejero de Sevilla que no pudo ir en la lista por esta provincia; fue por Cádiz, pero se quedó fuera. Era el quinto y el PSOE obtuvo sólo cuatro. A Vázquez le han nombrado hace unos días secretario de Comunicación de la dirección regional, y es esperable que Susana Díaz quiera contar con él en sus cercanías. Antes de consejero, fue el portavoz del Gobierno andaluz.

El PP se encuentra en una situación similar, con un senador menos, pero Antonio Sanz dejará el cargo al haber sido nombrado viceconsejero de Presidencia. Javier Arenas, ex líder del PP y ex vicepresidente, puede seguir, siempre que Génova lo termine autorizando. Y parece que no habrá problemas, toda vez que Juanma Moreno dará entrada a casadistas en los segundos puestos del Gobierno.

La otra senadora del PP es la almeriense Rosario Soto.

Tanto en el caso del PSOE como del PP, sus direcciones nacionales deben ratificar las propuestas de sus partidos.

Además de Menacho, Juan Cornejo, secretario de Organización, dejará la Cámara Alta y se quedará como parlamentario en la Cámara autonómica. Los otros son José Caballos, Elena Víboras y Fuensanta Vivas. El comité director del PSOE decidirá este viernes cuál es su propuesta de tres senadores.

El Parlamento se reunirá, por primera vez tras la elección de Juanma Moreno, el el miércoles 6 de febrero, y elegirá los nueve senadores de representación autonómica. Aunque se vota, se trata de un reparto en el que los partidos tienen asegurada su cuota.

Ciudadanos elegirá a un hombre y a una mujer, Adelante Andañucía y Vox contarán con un representante cada uno. La profesora Esperanza Gómez puede ser la senadora de Adelante Andalucía.