Pilar Manchón recibe el 10º Premio Manuel Clavero del Grupo Joly, en imágenes

X PREMIO MANUEL CLAVERO A DÑA PILAR MANCHON
ALEJANDRO MARTIN Y MARIA DELGADO
ANTONIO CARRILLO Y FRANCISCO HERRERO
PABLO ANTONIO FERNANDEZ, ENCARNACION MOLINO Y LUIS ENRIQUE FLORES
ANA ALMARCEGUI Y SALVADOR GUERRA
CARMEN FAGES, OSCAR CISNEROS, CARLOS ECHEVARRIA Y ANDRES GARRIDO
JAVIER BRIOSO, ANA MARIA MARTINEZ, BLANCA FERIA Y ANGEL GALLEGO
FRANCISCO CUEVA, JOSE IGNACIO CASTILLO, MANUEL MARCHENA Y LUIS MIGUEL MARTIN RUBIO
RAFAELA OSUNA Y ANTONIO PASCUAL
JAVIER ARENAS, ANA JAUREGUI, MACARENA O´NEILL, BELTRAN PEREZ Y RAFAEL BELMONTE
MANUEL CLAVERO CABRERA, MANUEL CLAVERO TERNERO Y ENRIQUE MONTERO GOMEZ
IGNACIO GARCIA Y FRANCISCO OLIVA
JOSE LUIS BALLESTERO, MACARENA GARCIA OTERO Y JESUS BORJABAD
MIGUEL ANGEL CASTRO, CARMEN VARGAS, Y ANTONIO RAMIREZ DE ARELLANO
MANUEL DE LA CRUZ Y NATIVIDAD GARCIA
ARTURO BERNAL, MARIA RUEDA Y FRANCISCO VELASCO
JUAN MOYA , MARITA RUFINO Y LOURDES MORENO
MYRIAM AVILA Y VIRGINIA PEREZ
FRANCISCO HERRERO, ANABEL MORILLO, CONCHA YOLDI, MARIA JESUS CATALA Y IGNACIO BLASCO
JUAN CLAVERO Y LOURDES ESQUIVIAS
RAFAEL DE FERRATER CLAVERO Y ADELA GARCIA DE LA BORBOLLA
CRISTINA YBARRA Y ENRIQUE MORENO DE LA COVA
PABLO NOGUERAS( HERMANO PABLO) Y CARLOS NAVARRO
MANCHON. MANUEL AGUILERA Y MARIA LUCAS
X PREMIO MANUEL CLAVERO A DÑA PILAR MANCHON
X PREMIO MANUEL CLAVERO A DÑA PILAR MANCHON
X PREMIO MANUEL CLAVERO A DÑA PILAR MANCHON
BELTRAN PEREZ, MANUEL DIAZ, MANUEL RUIZ, JOSE LUIS RODRIGUEZ, LUIS PEREZ, MARIA RUEDA, JUAN MORENO, FRANCISCO CUERVAS Y ARTURO BERNAL
JOSE LUIS GARCIA, MYRIAM AVILA, VIRGINIA PEREZ, MIGUEL ANGEL ARREDONDA, JUAN JOSE LOPEZ, MARTA DE LAS AGUAS GOMEZ Y PILAR MENA
ENRIQUE BELLOSO PEREZ, ALVARO GONZALEZ TORRES, JOSE MANUEL SAIN DE ROZAS, ANTONIO MATIAS NAVARRO, ANA JAUREGUI, MIGUEL ANGEL CHINCHILLA, ANA LLOPIS, ANA M MARTINEZ, BLANCA FERIA Y RAUL MARTIN LOPEZ
PEDRO FERNANDEZ, JAVIER CORTES, CRISTINA PELAEZ, JERONIMO CEJUDO, JESUS BORJABAD, LAURA FERNANDEZ, JUAN ROMAN Y FRANCISCO JAVIER BRIOSO
ALBERTO GRIMALDI, CARMEN GONZALEZ, FRANCISCO HERRERO, PABLO ANTONIO FERNANDEZ, ANTONIO FRAGERO, CARMEN CARBALLO, JULIO DIAZ, ANGEL JAVIER GALLEGO, TACHO RUFINO Y AMALIA BULNES
MERCEDES CLAVERO TERNERO, ANA ROSARIO CONDE TOMILLA, PABLO CLAVERO TERNERO, MARIA JOSE MIRANDA DIAZ, ADELA GARCIA DE LA BORBOLLA, RAFAEL FERRATER CLAVERO Y PABLO LUQUE CLAVERO
RICARDO ASTORGA, LEONARDO RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA, FATIMA YSERN, M CARMEN MARTIN DE AGAR, JESUS LOSCERTALES, JOAQUIN MOECKEL, JOSE PEREZ, MACARENA GARCIA OTERO, M CARMEN MALDONADO Y FRANCISCO HERRERO
GABRIEL AMORES, GLORIA ALVAREZ, CARMEN MARBAN, LUISA MANCHON Y TERESA PARRA
CARMEN OBACHO, CARLOS COLON, MARIA DE GRACIA LASSO DE LA VEGA, ALFONSO PEREZ, MANUEL PINEDA, ANA M MARTINEZ, JOSE MANUEL GARCIA QUILES Y JORGE ROMERO
JUAN DE LA ROSA, ANTONIO CARRILLO, RAFAEL BELMONTE, MARIA MALDONADO, MIGUEL VILAPLANA, MIGUEL VILAPLANA, JAVIER VILAPLANA, JERONIMO RODRIGUEZ, FRANCISCO PEREZ Y PILAR DE LA TORRE
ANTONIO OLIVERO, FRANCISCO VELASCO, MOISES ROIZ, LUIS GOMEZ STERN, PEDRO ROBLES, LUIS CARLOS PERIS, MARIA LUISA RIOS, JUAN CARLOS HERNANDEZ, JOSE JOAQUIN LEON Y RAFAEL CARMONA
ALBERTO PEREZ SOLANO, JAIME ARTILLO, OLIVIA LUQUE, LUIS ENRIQUE FLORES, MANUEL MARCHENA, MANUEL TERRIZA, ISABEL POZUELO, ANA ALMARCEGUI Y SALVADOR GUERRA
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