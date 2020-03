Primer joven que muere con coronavirus en Andalucía, un malagueño entrenador de fútbol

Muere en Málaga la primera víctima joven con coronavirus. Fran García, un entrenador de fútbol de 21 años, fue ingresado la semana pasada en el Hospital Vithas Xanit con síntomas de Neumonía y sospecha de padecer Covid-19. Tras realizarle el test para comprobar si estaba entre los contagiados por el virus que ha obligado a declarar el estado de alerta en el país, descubrió que, además, padecía una leucemia muy agresiva.

El míster del club de barrio Atlético Portada Alta permaneció ingresado desde el pasado viernes y no pudo superar la enfermedad, sumándose a los otros ocho fallecidos que registra Andalucía con coronavirus. En cuestión de horas, a las dos muertes de Jaén y las cuatro de Málaga que cerraban el balance del domingo, se unen la defunción del entrenador malagueño y otros dos fallecimientos en Granada, de un hombre de 57 años y otra persona de la que aún no ha trascendido su perfil. La región se ha convertido en la tercera comunidad autónoma con un total de 437 positivos.

Los compañeros de equipo de García lamentan su triste final y aseguran, en un post publicado en el perfil de Facebook del club, que no se creen lo ocurrido y que lo homenajearán con un acto de despedida, aunque aún no saben cómo. "No te vamos a olvidar, descansa en paz, fenómeno. Hasta siempre".