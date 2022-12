El SAS congela parte del sueldo de los sanitarios andaluces y lo abonará en enero

Una parte de los médicos y enfermeros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no cobrarán en diciembre todas cantidades de la nómina. La voz de alarma la pusieron este miércoles los sindicatos que advirtieron de una "merma" en la nómina de los profesionales en la que, apuntaron las organizaciones sindicales, "no se abona la totalidad de los conceptos retributivos habituales, entre los que se encuentra la productividad fija que cobran quienes tienen dedicación exclusiva". Percepciones que, según aclaró el SAS, las recibirán a finales de enero.

Desde la Administración sanitaria aseguran que se ha hecho "un ajuste" en la nómina complementaria de diciembre a "algunos profesionales" para "ajustarse a la reclasificación presupuestaria necesaria y poder cumplir los plazos de dicha reclasificación". Además, han precisado que las Unidades de Atención al Profesional de los distintos centros "cuentan con la información personal de cada trabajador que se encuentra en este supuesto y podrán ofrecer la información que requieran estos profesionales", al tiempo que han precisado que en la nómina del mes de diciembre se incluye habitualmente la nómina normal, la paga extra y la nómina complementaria que "se abonará en algunos casos el próximo mes de enero".

Desde UGT Andalucía denuncian que los profesionales se han enterado de esta circunstancia mediante un comunicado en la página web del SAS "sin más explicaciones y sin más datos". El sindicato lamenta que, en la misma publicación, "simplemente se remita a los profesionales a que acudan a las Unidades de Atención al Profesional de los distintos centros para ofrecerle la información que requieran. "Esta es la forma de felicitar las navidades que tiene nuestra Consejería de Salud, un episodio más del desprecio hacia el personal de nuestra Sanidad Pública. Suma y sigue", apostillan desde UGT.

Por su parte, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) aseguran "desconocer el motivo exacto de este inaceptable retraso y tampoco sabemos con seguridad cuál será el porcentaje que se dejará de percibir". "Lo que sí sabemos es que esta lesiva medida que toma el SAS afecta en su inmensa mayoría al colectivo facultativo que es quién mayor porcentaje de su salario cobra en nómina complementaria", ha dicho el SMA.

Esta organización sindical ha añadido: "Ahora, como regalo de Navidad, el colectivo médico se encuentra con una merma en su nómina complementaria que agudiza la sensación de abandono y discriminación por parte de la Administración". El Sindicato Médico ha subrayado que otro de los conceptos que no se abonará en la nómina de diciembre es el de la productividad fija que cobran los profesionales que no tienen dedicación exclusiva en el SAS.

El SMA ha asegurado que no sabe con certeza a qué se debe este retraso en el pago, pero "no hay que ser muy listo para pensar que solo la falta de liquidez puede motivar un despropósito como éste". A ese respecto, ha puntualizado: "No es admisible desde ningún punto de vista que esto ocurra sin que se hubieran hecho las oportunas previsiones y se hubieran puesto las medidas correctoras necesarias".

"Sea cual sea el origen del problema y sean cuales sean los criterios seguidos para decidir a quién se le deja de abonar este mes parte de las retribuciones, los facultativos andaluces reciben de nuevo un trato discriminatorio y ofensivo por parte de una administración que no ha sabido gestionar adecuadamente y que la única solución que encuentra ante los distintos problemas es paliarlos a costa del sobreesfuerzo y los salarios", sentencian desde el SMA.

Esta situación ha sido también denunciada por el Sindicato de Enfermería (Satse) en Andalucía. El sindicato exige "manera inmediata" al SAS explicaciones sobre este retraso en las nóminas, así como detalles sobre a qué profesionales y qué cuantías afectará, que en cualquier caso considera injustificable.

Para el Sindicato, "bien sea por un fallo técnico o por problemas de liquidez, retrasar el pago de una nómina en plenas navidades tras años de penurias y tras una crisis sanitaria en las que los profesionales sanitarios han dado más del 100 por 100, va en contra de una política que haga fuerte el sentimiento de pertenencia al sistema sanitario público y fidelice a sus profesionales para que contribuyan a la mejor atención sanitaria a la población".

Al contrario, ese anuncio "genera desapego y sentimiento de maltrato a los profesionales precisamente en un momento en el que más se les está exigiendo", según el sindicato.

Además de reclamar una "solución urgente", el sindicato ha recomendado a los profesionales del SAS que comprueben todos los conceptos que se les abonen en las nóminas complementarias de diciembre y enero por si fuera necesario tramitar posteriormente reclamaciones.