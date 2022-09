Sail GP llega a Cádiz y el mar se hace más verde

En Cádiz hemos podido disfrutar de Sail GP, de uno de los eventos deportivos con mayor compromiso con el medioambiente del mundo. Aquí los equipos compiten por ganar y porque gane el planeta, ya que la sostenibilidad es un elemento fundamental. Y claro, Ecovidrio tenía que participar.

No existe ningún deporte donde la espectacularidad y el respeto al medioambiente vayan de la mano. Sail GP es una iniciativa pionera en el mundo para hacer que la sostenibilidad sea esencial en el mundo del deporte y acelerar la transición hacia las energías limpias. No solo es una competición increíble, es una apuesta por servir de inspiración y ser un ejemplo de que unas energías no contaminantes, la inclusión y el respeto a cualquier persona deben formar parte de cualquier evento deportivo.

De hecho, en Sail GP existen dos clasificaciones. La, vamos a llamarla así, tradicional, donde gana la embarcación más rápida y Sail GP Liga de Impacto, donde se contemplan una serie de criterios de sostenibilidad -sociales y medioambientales- con los que se trabaja, y cada equipo recibe puntos en función del cumplimiento de estos criterios. Estos criterios van desde ser pioneros en nuevas tecnologías centradas en soluciones de energía limpia y la eliminación de todos los plásticos de un solo uso, hasta la diversidad y la inclusión.

Estos valores son también los de Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro que en España se encarga del reciclaje de vidrio. Y más allá de este objetivo, en Ecovidrio se trabaja para concienciar a la ciudadanía que el respeto por nuestro planeta debe estar presente en todo lo que hacemos y en ayudar a cualquier evento a ser más sostenible.

Por eso, hace unos años Ecovidrio creó Make it Green, una iniciativa que ya ha colaborado con la Copa Davis, La Vuelta o el Mundial de Hockey Femenino, para que incluyan la sostenibilidad como un factor más de su organización, involucrando a deportistas, público, entidades públicas, patrocinadores…

En esta ocasión, Ecovidrio ha colaborado con Sail GP lanzando un mensaje ambiental, que puede verse en sus contenedores, en una edición especial de su miniglú y en redes sociales. Y como la sostenibilidad nos afecta a todos, también organizó el pasado 24 de septiembre, un acto público para una recogida de residuos en la Playa de la Cortadura. Aquí han contado con la colaboración del Grupo Scout Eryteeia y del Semillero Project, dos movimientos que impulsan la conciencia ambiental y muy respetados en Cádiz.

Ahora te toca a ti embarcarte en este proyecto tan inspirador. En Sail GP y Ecovidrio tienes dos capitanes que tienen muy claro la ruta a seguir hacia un mundo mejor.