La consejera de Salud reclama al Sindicato Médico que se sume al acuerdo por la Atención Primaria

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha pedido al Sindicato Médico Andaluz (SMA) "sensatez" y que se sume al acuerdo alcanzado la pasada semana en la mesa técnica de Atención Primaria, que debe ser corroborado este lunes en la reunión de la Mesa Sectorial.

En declaraciones a los periodistas durante su visita al centro de salud de la localidad jienense de Huesa, García ha afirmado que "todavía queda tiempo" para sumarse a un acuerdo "muy importante" que va a marcar "un antes y un después" en la Atención Primaria.

"Lo tenemos que firmar con todos, con colegios profesionales aparte de los sindicatos, con sociedades científicas y con los profesionales del Sistema Andaluz de Salud (SAS) que han trabajado en un documento único que viene a reformar la Atención Primaria", ha afirmado la consejera.

Tras insistir a los responsables del SMA que "recapaciten", la titular de Salud ha resaltado la importancia del acuerdo alcanzado con CCOO, UGT, CSIF y SATSE "no para los sindicatos ni para el Gobierno, sino para los profesionales y los andaluces".

Ha destacado que el documento recoge "la mayoría de las reivindicaciones" del SMA excepto que "ellos piden un mayor número de médicos, y ahí estamos de acuerdo", ha afirmado García, que ha recordado que la Junta ha aumentado en 500 el número de profesionales en Atención Primaria desde 2018, un 8% más.

Además se ha hecho una programación de "desdoble de cupos" que se ha podido cumplir en un 30 % de los 85 previstos "porque no hay médicos". "Cuando el SMA dice que el documento no recoge más profesionales es que no los hay, porque nuestra obligación es cubrir a los que se van de baja o de vacaciones", ha lamentado la consejera, que ha reconocido que este acuerdo "sigue siendo insuficiente si no se dispone de profesionales".

Por ello García ha recordado que la Junta lleva cuatro años reclamando al Gobierno la convocatoria de 4.000 plazas MIR extraordinarias y la modificación de los criterios de unidades de acreditación de formación. Ha destacado que Andalucía ha convocado este año 1.804 plazas y que se han cubierto todas, un 57% más que en 2018, pero ha advertido que de aquí a 2030 se jubilan casi 7.000 profesionales en la comunidad y que 2.917 de ellos son de Atención Primaria, por lo que sigue existiendo "un problema grave". "Lamentamos que el Gobierno de España siga mirando para otro lado ante el gran problema de la sanidad, que es la falta de profesionales.

El Ministerio debe sentarse con las comunidades autónomas y abordar este asunto de forma monográfica en un Consejo Interterritorial. A pesar de haberlo pedido ya a cinco ministros de Sánchez, ninguno ha aportado soluciones", ha concluido.