Salud dice que "el 20%" de los médicos de familia han firmado para no limitar sus agendas

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha defendido este miércoles "la libertad" de los médicos de Atención Primaria para decidir voluntariamente no modificar sus agendas y mantenerlas como hasta ahora, a pesar del acuerdo que limitaba las agendas acordado entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Lo ha hecho en comisión parlamentaria, coincidiendo con la segunda jornada de huelga convocada por dicho órgano sindical en toda Andalucía, y como respuesta a la pregunta planteada por el Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, que se ha sumado a la denuncia del SMA acerca de que el SAS está remitiendo un modelo de escrito a los médicos de familia y pediatras para que estos renuncien a la limitación de pacientes en su consulta diaria que acordaron en exclusiva con este sindicato.

"Me gusta la libertad y los acuerdos, pero los médicos no están obligados a cumplir los acuerdos. Aquí no obligamos a nada, no obligamos ni a que hagan continuidad asistencial, la hace el que quiere", ha dicho García que sí ha reconocido que el documento facilitado a estos profesionales para dejar constancia de su decisión ha sido redactado de "forma errónea".

Con todo, la Consejería ha defendido a través de un comunicado que, actualmente, el 20% de los médicos de Atención Primaria se ha acogido a "no modificar sus agendas y mantenerlas como hasta ahora", toda vez que ha reiterado que es "absolutamente falso" que se esté "coaccionando" a los profesionales para que renuncien a la limitación de agendas acordadas.

Al hilo de esto, la Consejería de Salud ha recordado que esta limitación supone no superar los 35 pacientes atendidos diariamente por los médicos de familia y 25 pacientes en el caso de los pediatras. "Como no puede ser de otra manera, el SAS cumple con lo acordado y se han puesto en marcha las medidas oportunas para hacer posible esta limitación de agendas", ha explicado.

No obstante, ha indicado que tanto los profesionales sanitarios como los propios centros tienen autonomía de gestión y, por tanto, según ha detallado, "en aquellos casos en los que los profesionales solicitan que se pueda superar ese límite podrán hacerlo según su propia voluntad y organización".

Así, la dirección de los centros han solicitado a estos profesionales que "libremente" lo han expresado que "dejen constancia por escrito de la renuncia a esta mejora, ya que la administración sanitaria debe tener registro documental de las peticiones realizadas por los profesionales".

Asimismo, ha recordado que, durante la negociación con el Sindicato Médico, el SAS informó de la posibilidad de profesionales que quisieran quedarse con las agendas como en la actualidad y se planteó al sindicato que "el SAS defendería siempre la libertad del profesional". "Para garantizar que fuese así, y tanto el Distrito como los propios profesionales no tuvieran conflicto laboral alguno, se trasladó la opción de firmar un documento donde se reconocía que ese profesional deseaba seguir con las agendas como hasta ahora", ha señalado.

Término, no obstante, éste último que el Sindicato Médico de Sevilla niega como ha hecho constar esta semana a través de un comunicado en el que indica que no fueron informados de esta maniobra. "Aseguran que ya habíamos sido informados a este respecto, hecho que desmentimos categóricamente; en ningún caso se nos comunicó el envío tendencioso de escritos que no podemos aceptar de ningún modo. Nuestra organización no es responsable de los errores de la Administración, ni de éste ni de ningún otro, basta con repasar las continuas rectificaciones de órdenes tan trascendentes como la tarificación de las actividades a concertar con entidades privadas", aseguran fuentes del sindicato en Sevilla.