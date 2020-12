Susana Díaz: "Lo de Juan Marín se veía venir"

"Se veía venir, no me ha extrañado nada". Así ha contestado Susana Díaz a una pregunta sobre Juan Marín, coordinador andaluz de Ciudadanos, y su idea de presentarse a las elecciones junto al PP. "No me extrañan, Albert Rivera vino a investir" la liquidación de Ciudadanos, ha declarado la ex presidenta en el Parlamento.

Juan Marín aseguró el miércoles en Málaga, en un acto con Rivera, que no descartaba ninguna opción de alianza electoral de Ciudadanos y el PP, una fórmula que ha sido rechazada este jueves por la líder del partido, Inés Arrimadas.

"Marín lleva entregado al PP y a Vox toda la legislatura, es donde está a gusto, va a vender a Ciudadanos a precio de saldo", ha seguido Susana Díaz.