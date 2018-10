Susana Díaz critica a PP y Cs: "Les da igual lo que voten los andaluces, lo van a despreciar"

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha criticado este martes a Pablo Casado y Albert Rivera, líderes de nacionales del PP y Ciudadanos respectivamente. Les acusa de estar en una "pelea de gallos" por ver quién ocupa el espacio de la derecha, y ha espetado: "Les da igual lo que voten los andaluces, lo van a despreciar".

En una entrevista en RNE, Díaz ha dicho que le llama la atención que "en esa carrera de la derecha por ver quien llega antes, hay quien está diciendo que voten lo que voten los andaluces lo van a despreciar porque lo que quieren es generar inestabilidad, les da igual los resultados, su intención es bloquear", ha denunciado.

Ha recalcado, en este sentido, que "cuando uno no puede formar gobierno, no puede bloquear que se gobierne", en referencia a la advertencia de Ciudadanos de que sus votos no van a "servir" para que Susana Díaz sea presidenta.

En su opinión, un eventual "bloqueo" de la formación de gobierno tras las elecciones del 2 de diciembre sería "irresponsable" y, al respecto, ha señalado: "Será que yo soy de la escuela clásica de Felipe y Alfonso en la que lo importante es el país, tu tierra y el bienestar de los ciudadanos".

Preguntada si tiene totalmente descartado un gobierno de coalición, ha dicho que si el PSOE vuelve a ganar las elecciones en Andalucía quiere "gobernar como hasta ahora".

"Yo aspiro a tener una mayoría amplia para poder generar estabilidad con un gobierno como el que he tenido hasta ahora, no ya en solitario, sino con los andaluces", ha zanjado.

Interpelada sobre si participará en debates electorales durante la campaña, ha ironizado sobre la "ansiedad" del PP-A al respecto, aunque ha asegurado: "Es evidente que habrá debates, yo estaré a lo que decidan los partidos".

Sobre si está dispuesta a enfrentarse a los "cara a cara" con el resto de candidatos, ha ironizado: "Si me proponen eso es porque dan por hecho que vamos a ganar".

Respecto a si Pedro Sánchez participará en la campaña, ha explicado que ha hablado de ello "varias veces" con él y es "evidente" que estará aunque tiene que "hacer compatible su agenda" como presidente del Gobierno.

En cuanto a las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, ha dicho que los partidos independentistas "están en la crispación y todos los días suben un escalón".

"Porque viven de eso, de la confrontación, de que el clima sea irrespirable", ha lamentado antes de subrayar que para ella el "límite" será siempre la Constitución, la norma y el Estado de derecho, algo que "todo tenemos que cumplir", ha recalcado.

Sobre los casos de corrupción, ha reiterado que desde que ella está al frente de la Junta no ha habido "ni uno sola mácula que manche" a su gobierno y ha asegurado que "se acuesta tranquila por la noche".

Ha rechazado que la Junta no esté colaborando con las fuerzas de Seguridad en el caso de las tarjetas de la extinta Faffe y, de hecho, les entregaron las claves del sistema informático para que puedan acceder "directamente" a todos los datos, al tiempo que ha recordado que fue la Junta "la que denunció".

Y ha rechazado también que este caso sea similar al de los ERE fraudulentos de la Junta, aunque ha dejado claro que es la Justicia la que lo tendrá que "determinar".