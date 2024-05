Teresa Rodríguez defiende a Kichi tras su investigación judicial: "También soy una mujer enamorada"

La exlíder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha denunciado "el lawfare político" al que está sometida su pareja, el exalcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', en un hilo en la red social X en el que emula palabras de Pedro Sánchez al asegurar que es "una mujer profundamente enamorada" de su marido "que vive con impotencia el fango que sobre él esparcen día sí y día también".

Con estos mensajes, recogidos por Europa Press, Rodríguez ha defendido la gestión del anterior Gobierno en la ciudad de Cádiz, que ha experimentado en los últimos ocho años hasta "18 denuncias", algunas de ellas "incluso habiéndose ido de la Alcaldía". "Es obvio que lo que el PP considera ilegal es no gobernar", ha aseverado la ex portavoz nacional de Adelante, a raíz de unas informaciones que se han hecho públicas y en las que se indica que el exalcalde de Cádiz ha sido citado a declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación el próximo día 24 de junio en el Juzgado de Instrucción número dos de la capital gaditana. Junto al alcalde, están citados a declarar otros dos concejales --de Personal y Hacienda-- en el momento de los hechos, que corren de noviembre de 2018 a abril de 2019, y dos asesores, entre ellos el que era su jefe de gabinete.

A este respecto, Teresa Rodríguez ha explicado que en este procedimiento se juzga "el papel de un asesor técnico que contratamos por ser experto en la nueva Ley de Contratos y en cláusulas sociales en la contratación pública" y que venía al Ayuntamiento a "contratar mejor para mejorar la economía local y los servicios". Era experto, ha dicho, "en cómo contratar mejor para sacar de las garras de las subcontratas de las empresas del Íbex los servicios y el empleo público. Esas que devolvían favores financiando las campañas electorales del PP".

Aludiendo también al reciente caso de Erik Domínguez, presidente del Partido Popular de Jaén, criticado por presuntamente adelantar las bases de un concurso público para gerente del Consorcio de Transportes de su provincia un exparlamentario andaluz de Ciudadanos, Teresa Rodríguez ha señalado que en el caso gaditano este asesor externo no era familiar ni pareja de nadie, no usaron "información privilegiada para favorecer a empresas amigas 'en confianza' en contratos antes de que salieran en BOJA" y "no usaron dinero (público) del partido para comprar buenos titulares". "Los partidos no suelen contratar personal para mejorar su trabajo técnico en las instituciones. No lo hacen con "su" dinero. Suelen gastarlo en sedes, publicidad, propaganda, autobombo... El único "delito" que hay ahí es haber invertido en mejorar nuestra gestión".

Además, ha acusado a "una ex delegada sindical de la Policía" Local de Cádiz, "a dos excargos de confianza" de la exalcaldesa del PP, Teófila Martínez, "que fueron destituidos" y "al PP como tal" de difundir esta información en los medios de comunicación, recordando no obstante que de las 18 causas judicializadas están "hasta ahora todas archivadas", pero que "han sido un campo de minas durante dos legislaturas". "Vendetta y lawfare político a la gaditana", ha sentenciado Teresa Rodríguez, quien ha aprovechado para poner el foco en "la aparición de Teófila Martínez en los papeles de Bárcenas (con todas las letras de su nombre)", algo que como ha advertido, "no propició ningún reproche judicial, mientras la derecha nos ha mandado 18 veces a los juzgados en 8 años".