Vacuna Covid Andalucía: las personas de entre 41 y 46 años pueden pedir cita esta semana

Andalucía amplía esta semana, de forma progresiva, la posibilidad de pedir cita para la vacunación contra la Covid para las personas de entre 49 y 41 años. De esta forma, desde el martes 8 de junio, las personas nacidas en 1976 y 1975, es decir, que cumplen o han cumplido 46 o 45 años durante 2021, pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

A partir del jueves 10 de junio podrán solicitar su cita los nacidos en 1977 y 1978 (que cumplen 44 y 43 durante 2021) y el viernes 11 aquellos que cumplen 42 y 41 durante 2021 (nacidos en 1979 y 1980).

Las citas se obtienen directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ClicSalud+, a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud correspondiente, en este último caso preferiblemente por teléfono.

Con estas nuevas incorporaciones, actualmente, pueden pedir cita para la primera dosis de vacunación las personas nacidas entre los años 1962 y 1980 (de 59 a 41 años) y las de 60 años o más independientemente de su aseguramiento (público, privado, mutualidad, etc).

Los teléfonos también funcionan para los casos en los que no se ha podido contactar con esas personas por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia, como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita, etc.,

A través de estos teléfonos se les asigna una en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación.

Números de teléfono especiales solo para mayores de 58 años

Los números de teléfono para las citas para vacunarse contra la Covid se están habilitando en todas las provincias o zonas de Salud en las que se ha detectado que hay personas sin vacunar aún.

A continuación se incluyen los números solo para 'repescar' a aquellos mayores de 58 años que aún no han recibido la primera dosis. El resto de las personas que pueden llamar por teléfono deben hacerlo a través del número de Salud Responde 955 54 50 60, o el específico de su centro de salud.

Si no sabe qué centro de salud le corresponde, también puede consultar a qué Distrito o Área de Gestión sanitaria corresponde su municipio o centro de atención primaria.

Estos son los números que se han compartido a través de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para pedir cita para la vacunación contra la Covid.

Teléfonos para pedir cita en Almería

Distrito Sanitario Poniente de Almería: 950 022 522 / 950 204 363

Distrito Sanitario Almería: 649 716 537

Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería: 662 976 613

Teléfonos para pedir cita en Cádiz

Distrito Jerez-Costa Noroeste: Jerez: 683 42 66 39 Costa Noroeste: 618 10 07 60

Distrito Sierra de Cádiz: 600 16 50 67 / 600 16 50 68

Teléfonos para las citas en la provincia de Córdoba

Área Sanitaria Norte de Córdoba: WhatsApp 690 16 32 24

Distritos Córdoba y Guadalquivir: 957 35 42 77 (13:00-15:00, lunes a viernes)

Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba: Hospital Infanta Margarita 608 35 09 87 (8:00-15:00, lunes a viernes)

Teléfonos para pedir cita en Granada

Distrito Metropolitano de Granada: 958 02 55 15, si bien las personas usuarias que lo prefieran pueden solicitar información en su propio centro de salud.

Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada: 671 53 88 43

Área de Gestión Sanitaria Nordeste Granada: 600 14 44 81 / 958 03 15 39

Teléfonos para pedir cita en Huelva

Aracena: 959 12 96 13 / 14

Calañas: 959 55 95 37 / 49

Cortegana: 959 14 95 35 / 49

Cumbres Mayores: 959 12 95 76 / 77

Minas de Riotinto: 959 02 59 31 / 32

Valverde del Camino: 959 55 95 66 / 67 / 68

En el resto de los casos, a través de los teléfonos de los centros de salud de referencia.

Teléfonos para pedir cita en Jaén

Distritos Sanitaria Jaén y Jaén Sur: 618 51 08 35

Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén: 953 00 88 87

Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén: 689 76 74 91

Teléfonos para pedir cita en la provincia de Málaga

Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía: 620 89 22 60

Distritos Málaga y Valle del Guadalhorce: 669 83 30 50. Centros de Salud con teléfonos específicos: Alameda Perchel: 669 48 37 63 Alhaurín de la Torre: 682 79 70 11 Alhaurín el Grande: 690 31 77 52 Álora: 630 26 62 17 Alozaina: 620 45 13 06 Campanillas: 618 56 13 05 Capuchinos: 696 22 79 45 Carlinda: 690 25 09 90 Carranque: 689 19 80 26 Cártama Estación: 648 24 73 63 Churriana: 626 48 57 18 Ciudad Jardín: 679 81 25 27 Coín: 676 42 14 15 Colonia Santa Inés: 669 94 62 05 Cruz de Humilladero: 683 24 64 70 Delicias: 646 98 42 20 El Cónsul: 646 16 60 33 El Palo: 629 27 21 42 Huelin: 680 15 84 71 La Luz: 681 00 75 85 La Roca: 680 25 13 31 Limonar: 619 55 71 23 Miraflores: 608 29 97 38 Nueva Málaga: 638 66 77 16 Palma Palmilla: 689 16 85 37 Portada Alta: 646 92 63 60 Puerta Blanca: 659 80 13 50 Puerto de la Torre: 620 13 86 41 Rincón de la Victoria: 679 39 79 25 San Andrés Torcal: 669 11 46 32 Tiro de Pichón: 699 98 96 47 Trinidad: 679 11 76 05 Victoria: 689 51 75 09

Distrito Costa del Sol: 660 86 31 74. Centros de Salud con teléfonos específicos: Los Boliches: 636 84 64 44 (08:00-20:00, lunes a viernes) San Miguel: 616 62 05 50 Arroyo de la Miel: 696 83 65 78 Torrequebrada: 682 78 28 85 La Lobilla: 689 31 32 76 Estepona: 609 80 98 53 Leganitos: 606 62 76 02 Lagunas: 626 56 54 82 San Pedro de Alcántara: 676 47 80 81 La Cala de Mijas: 669 74 55 05 Fuengirola Oeste: 626 34 60 74 (08:00-20:00, lunes a viernes) Las Albarizas: 699 16 65 39 Manilva: 660 86 31 74 Carihuela: 689 11 40 31

Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga. Centros de Salud con teléfonos específicos: Antequera: 662 97 62 51 / 951 76 23 01 Archidona: 952 71 27 00 / 952 71 26 97 Campillos: 662 976 219 / 952 71 24 67 Mollina: 952 71 25 02 / 952 71 25 03



Teléfonos para pedir cita en la provincia de Sevilla

Distrito Sevilla: 954 54 45 50

Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla: 628 77 73 39

Distritos Aljarafe y Sevilla Norte. Un teléfono en cada Unidad de Gestión Clínica: Cantillana: 671 56 41 92 Cazalla de la Sierra: 671 56 41 95 Lora del Río: 600 16 44 43 Guillena-Santa Olalla: 629 31 20 46 Pilas: 600 15 61 10 La Rinconada: 600 16 43 18 Alcalá del Río: 671 56 41 94 Carmona: 955 64 96 63 / 954 99 41 77 Mairena del Aljarafe: 600 16 00 41 Constantina: 671 56 41 95 Olivares: 954 99 49 41 Sanlúcar la Mayor: 955 05 83 04 Los Alcores: 955 64 97 41 Bormujos: 955 62 24 79 / 955 62 24 80 S. Juan de Aznalfarache: 697 95 81 51 Camas: 686 06 01 63 Castilleja de la Cuesta - Gines: 955 03 50 48 Coria del Río - Isla Mayor: 680 62 94 16 Tomares: 955 03 97 32

Área de Gestión Sanitaria Osuna: teléfonos centros de salud de referencia

La mayoría de estas primeras dosis para este grupo de edad que se están administrando son con el preparado de Pfizer, aunque algunas personas han recibido Moderna en función de la disponibilidad de vacunas.

Balance de la vacunación del Covid en Andalucía

A 7 de junio, la comunidad autónoma andaluza ha recibido un total de 5.577.820 dosis, repartidas en 3.555.720 dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer, 502.000 de Moderna, 1.293.200 de AstraZeneca y 226.900 de Janssen, de las que ha inoculado a su población 5.056.835. Esto supone que ha utilizado un 94 % de las vacunas recibidas hasta la fecha.

Andalucía supera algunas jornadas el 100% de las dosis utilizadas sobre las recibidas porque extrae más dosis de cada vial de las que señala la indicaciones de las compañías farmacéuticas

Andalucía ha conseguido inmunizar (dos dosis inoculadas) con la vacuna a 1.931.385 personas, la cifra más alta de toda España y que equivale al 22 % de la población andaluza ya inmunizada o en visos de lograrlo en los próximos 10 días.

La vacunación avanza en Andalucía y actualmente las vacunas de ARNm, Pfizer y Moderna, más las dosis de AstraZeneca y Janssen son las que se encuentran disponibles, por el momento.

Vacunas utilizadas contra el coronavirus en Andalucía

El número de personas que han recibido la pauta completa de alguna de las vacunas contra el coronavirus (1.931.385), supera ya al número de contagiados por el SARS-CoV-2 en Andalucía.

Andalucía tiene 3.439.583 personas con al menos una dosis de la vacuna del coronavirus, mientras que el número de personas inmunizadas por completo sobrepasa el millón de andaluces.

La vacunación en Andalucía alcanza actualmente a personas de hasta 60 años (95,4 % del total de personas al menos con una dosis), teniendo completado el grupo de población mayor de 80 y un 98,5 % de los mayores de 70 años con al menos una dosis.

La vacunación en Andalucía en la franja de edad de los 50 a los 59 años abarca al 76,2 % de personas con al menos una dosis y los de entre 40 y 49 suman un 17 % con una dosis.

Avance de la vacunación frente al coronavirus en Andalucía

En el siguiente gráfico se desglosan las vacunas inyectadas por provincias (una o dos dosis). Pulsando encima de las barras se obtiene información complementaria sobre el porcentaje de personas inmunizadas y número de dosis inoculadas por provincias.

Por provincias en Andalucía ya se han alcanzado a las siguientes cifras: