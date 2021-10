Vox critica a Juanma Moreno por "mantener todas las políticas de la izquierda"

Vox cree, cuando se van a cumplir tres años de las elecciones, que el Gobierno de Juanma Moreno es el del "no cambio". "Ha mantenido todas las políticas de la izquierda", ha criticado el portavoz de la formación derechista, Manuel Gavira, que ha insistido en la idea que ya avanzó hace semanas: Vox no permitirá la tramitación de los Presupuestos de 2022 si el Ejecutivo andaluz no cumple los acuerdos ya alcanzados previamente con PP y Ciudadanos.

"Usted de derechas no tiene nada", ha espetado el diputado gaditano, citando a la socialista Ángeles Férriz, que ha insistido durante su discurso en la orientación política del presidente de la Junta. Gavira ha citado alguna de los asuntos en los que echan en falta un impulso, como la derogación de la ley de memoria, la eliminación de la "administración paralela" y el impulso de la "agenda globalista". "Si eso se va a mantener, con nosotros no cuente", ha zanjado el portavoz de Vox, que ha llegado a tachar de "vergonzoso" que Rocío Ruiz siga siendo consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Gavira ha provocado que Moreno defienda los avances que se han registrado en esos acuerdos y ha intentado explicar que sí que se ha producido un cambio. "Pero un Gobierno tiene que gobernar para todos", se ha justificado el presidente, que no ha convencido a Gavira, que lo ha avisado de que, cuando haya elecciones, Vox centrará su campaña en airear esos incumplimientos. "Sin una pandemia, no habría durado tres años con el apoyo de Vox", ha insistido el dirigente derechista, que ha acusado al Gobierno de "engañar" a su formación y a los "votantes" que dieron mayoría a PP, Ciudadanos y Vox en las elecciones del 2 de diciembre de 2018.