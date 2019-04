Vox, sobre el Papa y la memoria histórica: "No lo acatamos si lo dice don Francisco, sacerdote de origen argentino"

"Si lo dice don Francisco, sacerdote del origen argentino, no lo acatamos". Esa ha sido la respuesta de Rodrigo Alonso, secretario del grupo parlamentario de Vox, cuando se le ha preguntado por el apoyo que mostró el Papa a la búsqueda de los restos de los represaliados durante la Guerra Civil y el Franquismo. Alonso se ha mostrado escéptico sobre las palabras del pontífice, pero fue tajante al negar que su partido vaya a apoyar los Presupuestos si cuentan con financiación para la exhumación de fosas.

Alonso, que ha dicho que "habría que preguntarle a él" sobre si el papa Francisco ejerce de cabeza de la Iglesia durante las 24 horas, ha insistido en que Vox sólo votará a favor del proyecto de cuentas autonómicas si la ley de Memoria Histórica y la de lucha contra la Violencia de Género no tienen dotación presupuestaria. "Son leyes que favorecen a un individuo por encima de otro", ha argumentado.

Sobre violencia de género no hay, de momento, ningún pronunciamiento por parte del Gobierno. Además la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha garantizado que no se darán pasos atrás en la materia. En Memoria Histórica hay más dudas. Si bien Patricia del Pozo, consejera de Cultura, aseguró que habrá dinero para exhumar los restos de represaliados en las cuentas de 2019, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, no lo confirmó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ante esta incertidumbre, la postura de Vox es clara. Están en contra de la ley de Memoria Histórica y Democrática no sólo por el contenido educativo de la misma o su extensión desde la II República hasta la aprobación del Estatuto de autonomía. PP y Ciudadanos, aunque ahora no aclaran si habrá dinero para exhumaciones, se han mostrado a favor del derecho de las familias a buscar a sus familiares. Vox difiere de esta idea porque, aseguran, "sólo se busca a los de un bando".

"Si la senda a seguir pasa por desviarse del cumplimiento de los 37 puntos del acuerdo con el PP, nuestra visión será negativa", ha insistido Alonso, que ha advertido que si no se cumplen sus condiciones, el Gobierno tendrá que buscar los apoyos en PSOE y Adelante Andalucía. El portavoz del PP en la Cámara, José Antonio Nieto ha restado importancia a la enésima advertencia de Vox.

El dirigente popular ha recordado que estas manifestaciones se realizan a sólo 25 días de las elecciones generales del 28 de abril y se ha mostrado sorprendido por el veto de Vox, fundamentado en "decisiones tan pequeñas y genéricas". Nieto ha emplazado a Vox y al resto de grupos a esperar a que se conozcan los detalles del proyecto de Presupuestos, pero ha garantizado que habrá dinero para "violencia de género, conciliación y la incorporación de la mujer rural al mundo laboral", entre otras áreas.