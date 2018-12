Vox califica de "mamarrachada" que Ciudadanos pida el voto al PSOE

A los recelos del PP hacia Ciudadanos, se suman los de Vox. El presidente de esta formación, Santiago Abascal, ha puesto en duda este jueves que Ciudadanos sea un partido que "tenga clara" la idea de España y ha criticado que se acerque al PSOE para buscar una investidura en Andalucía.

Para Abascal "con este PSOE no hay nada que pactar", en referencia al acercamiento de la formación de Albert Rivera a PSOE, al que Ciudadanos pide abstenerse para facilitar un Gobierno de cambio en Andalucía comandado por la derecha. En una entrevista con esRadio, el dirigente de Vox ha subrayado que el PSOE es el partido que ha trasladado el "golpe de Estado separatista desde la Generalitat a la Moncloa". Ha calificado de "mamarrachada" que Ciudadanos pueda pactar con los socialistas dejar en sus manos la Presidencia del Parlamento de Andalucía, a cambio de que apoyen o se abstengan ante una investidura de un Ejecutivo de PP y Ciudadanos.

Abascal ha considerado que habrá que preguntarle a Ciudadanos si habrá finalmente Gobierno del cambio en Andalucía, porque ese partido quiere hacer "una cosa que es rarísima: No está llegando a un acuerdo de investidura con el PP-A, sino que parece que está llegando a un acuerdo de Gobierno y pretende que ese acuerdo de Gobierno, para que ellos sean Gobierno también y tengan consejeros, lo vote Vox, sin ni siquiera llamar a Vox para pedirle el voto, es más insultando a Vox sistemáticamente, llamándonos populistas". "No queremos cargos en el Gobierno, pero sí que haya representaciónen la Mesa del Parlamento", ha apuntado.

En relación con un posible acuerdo entre PSOE-A y Cs, ha señalado que se trata de una "mamarrachada" y ha retado a Ciudadanos a presentarse ante los españoles como los que "han llegado a un acuerdo con el PSOE, aunque sea la abstención, que conduce a que no se levanten las alfombras en Andalucía, no se abran las ventanas y no se haga de verdad un auditoría sobre la corrupción".

También ha abogado por la derogación de las leyes de Memoria Histórica y de género, el fin de las ayudas a la inmigración ilegal. Y sobre Canal Sur, ha ironizado: "Se puede dejar el programa de toros y el de Juan Y Medio", ironizaba Abascal.