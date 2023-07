Vox reconoce que "hay cosas mejorables" sobre los resultados electorales en Andalucía

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha admitido sobre los resultados de su partido en las elecciones generales que "hay cosas que son mejorables", por lo que en su opinión y de cara a una hipotética repetición electoral intentarán "mejorar y depurar el mensaje".

Es lo más cerca que la formación ha estado en escenificar una autocrítica ya que, en una comparecencia monográfica dedicada al análisis de los resultados de los comicios del pasado domingo, Vox ha vuelto a culpabilizar a todo el mundo, salvo a su propia posición.

Gavira comenzó con los populares, de quien dijo que "su tacticismo" les ha llevado a "considerar que Pedro Sánchez era una fruta madura y eso es muy peligroso como se ha podido comprobar", algo que a su juicio ha sido determinante para que éste se encuentre en una posición de "poder volver a formar gobierno con separatistas, terroristas y comunistas".

El portavoz quiso dejar sobre la mesa el mensaje (dirigido a los populares) de que "más de tres millones de españoles han confiado en Vox y si hay alguien que piensa que esos votos son suyos, se equivoca y si piensa que la culpa la tiene Vox por existir, se equivoca". A su juicio, se trata de los únicos españoles que se resisten a "aceptar la ideología de la izquierda" y no están dispuestos además a votar al actual PP.

Sobre el resultado de Vox, ha achacado en parte ese resultado a la campaña de "demonización" que ha sufrido el partido por parte de otras formaciones, así como de lo que ha llamado "medios afines a los populares" y "encuestas que han sido dirigidas y manipuladas.

"Nosotros no medimos los resultados en función de si son buenos o no para Vox, sino si son buenos para España o no", según ha concluido Gavira, quien ha señalado que es evidente que el resultado no es bueno para el país porque existe la posibilidad de que Pedro Sánchez siga en el Gobierno.