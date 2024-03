El XII Curso Nuevos Avances en Lesiones Deportivas Ismec se celebrará este viernes y sábado

La Clínica ISMEC, International Sports Medicine Clinic, con sede en Sevilla, ha organizado para este viernes y sábado, el XII Curso Nuevos Avances en Lesiones Deportivas, que se celebrará en la Federación de Tenis CTT (Centro de Tecnificación de Tenis) Blas Infante.

De esta forma, el fundador y director de ISMEC, el doctor Emilio López, reconocido a nivel internacional como referente en medicina deportiva, ha resaltado "el alto nivel de los participantes". Las sesiones se organizarán a través de mesas redondas en las que participarán expertos en patología deportiva, lesiones, fisioterapia, roturas, tendinopatías o técnicas diagnósticas.

El doctor López ha operado y tratado a destacados deportistas, como el futbolista Isaac Romero, la nadadora Mireia Belmonte, al ex piragüista olímpico y presidente de la Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz, y a la deportista olímpica Blanca Manchón. Además, ha sido jefe de los servicios médicos de la Premier League y es consultor traumatólogo oficial del Master de Tenis de Madrid, además de desarrollar su actividad profesional en Sevilla a través de Ismec.

Asimismo, asistirán otras personalidades como Salvador Castillo, médico de la Selección Española de Fútbol Femenino, campeonas del mundo; el ex jefe de los Servicios Médicos del Chelsea FC, Paco Biosca; el presidente de la Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz; el ex director del Área de Salud del Real Betis Balompié, José Millán; el director de docencia de la Federación Española y Andaluza de Tenis, Sebastián Tobaruela, junto al director de Ismec, el doctor López, entre otros.

Según han explicado, "Sevilla se convertirá así en la sede de las innovaciones médicas deportivas, dado que los expertos expondrán su experiencia y las técnicas más innovadoras a lo largo de los talleres y mesas de debate". De esta forma, el XII Curso "será un foro de debate que ayudará a agilizar la resolución de lesiones con todos los avances que médicos y rehabilitadores tienen a su alcance".

Además, se convertirá en un escaparate "en el que se mostrará el liderazgo de la medicina deportiva española, cuyas técnicas están al más alto nivel para intervenir a los mejores deportistas". "Un 'know how' que se dará a conocer y que ya se aplica a la ciudadanía para dar respuesta a lesiones que antes no se podían afrontar", han concluido.