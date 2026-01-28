Se acabó ir al trabajo con aviso por fuertes rachas de viento: El Estatuto de los Trabajadores garantiza un permiso retribuido de hasta cuatro días

La borrasca Kristin ha elevado este miércoles los avisos meteorológicos por viento en toda Andalucía. En algunas zonas, como en las sierras de Ronda, Grazalema o el Estrecho estos avisos se combinan con riesgo moderado de lluvias, donde pueden acumularse hasta 120 litros por una hora. La Junta de Andalucía ha activado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en fase de emergencia, situación operativa nivel 1, y ya ha atendido más de 360 relacionadas con el temporal solo durante la jornada del martes, la mayoría relacionadas con las fuertes rachas de viento.

Una de las recomendaciones de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) es evitar los desplazamientos innecesarios. En este sentido, ¿pueden los trabajadores faltar al trabajo o teletrabajar en caso de fenómenos meteorológicos adversos?

¿Puedo ausentarme del trabajo si hay aviso rojo o naranja por viento?

En caso de avisos por fuertes rachas de viento, los trabajadores podrán solicitar el teletrabajo en función de la naturaleza del sector, siempre que exista consenso entre la empresa y el trabajador. Para ello, se debe confirmar si el convenio colectivo recoge esta posibilidad. En el caso de los puestos de trabajo que requieren presencialidad, se deben aplicar medidas adicionales de protección.

Por su parte, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que un trabajador tiene derecho a paralizar su actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando exista un riesgo grave e inminente para su salud o su vida. Ahora bien, los expertos coinciden en que debe tratarse de un riesgo real, cuantificable y justificable en base a criterios técnicos del servicio de prevención, y no de una simple incomodidad subjetiva.

Asimismo, los trabajadores tienen derecho a reducir o modificar su jornada de trabajo cuando Aemet emite un aviso de nivel rojo o naranja por meteorología adversa. En ese caso, la empresa debe suspender la actividad, o bien reorganizarla de manera que no coincida con las horas de mayor peligro.

Los avisos por rachas de viento por encima de un determinado umbral (km/h) es uno de los criterios por los que el trabajador puede paralizar o suspender su actividad, sin que quepa sanción o pérdida salarial.

¿Puedo solicitar un permiso retribuido si existe un aviso por viento de Aemet?

Finalmente, los trabajadores que no puedan acudir al trabajo por causa de avisos meteorológicos disponen de un permiso retribuido de hasta 4 días. Este se regula en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores y puede exigirse ante determinadas circunstancias:

Cuando "no sea posible acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo" debido a catástrofes naturales o condiciones meteorológicas extremas

Cuando existan " r ecomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento de las autoridades competentes", como pueden ser la DGT, la Aemet o Protección Civil

ecomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento de las autoridades competentes", como pueden ser la En general, cuando concurra "una situación de riesgo grave e inminente" derivados de fenómenos adversos, como inundaciones

Transcurridos los primeros cuatro días de permiso, este podrá prolongarse hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron, sin perjuicio de la posibilidad de la empresa de aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor.

Media Andalucía en aviso rojo y naranja por vientos y lluvia

Este miércoles 28 de enero en Andalucía, el viento está afectando especialmente al Valle del Almanzora y Los Vélez, donde se ha activado el aviso rojo por vientos. En la comarca almeriense se esperan rachas ocasionalmente huracanadas de hasta 130 km/h hasta las 21:00 horas, cuando el aviso descenderá a nivel naranja.

Durante la primera mitad del día se han activado asimismo el aviso naranja por viento en distintos puntos de la comunidad, por rachas de hasta 100 km/h:

La campiña y la sierra Sur de Sevilla

La provincia de Cádiz, en su totalidad

Las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce, en Málaga

La campiña y la Subbética cordobesa

Montes de Jaén, Valle del Guadalquivir y sierras de Cazorla y Segura

Guadix y Baza, Sierra Nevada y Alpujarras y costa de Granada

La provincia de Almería, en todo su territorio

Los avisos naranjas se prolongarán durante la jornada del jueves 29 en Guadix y Baza, Nacimiento y Campo de Tabernas y el Valle del Almanzora y Los Vélez. Por su parte, el aviso naranja por lluvias en Grazalema tampoco decaerá hasta las 23:59 del jueves.