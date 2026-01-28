Aemet advierte: La borrasca Kristin trae rachas de viento huracanadas de 130 km/h y acumulados de 120 litros a estas zonas de Andalucía

Se ha activado el aviso rojo por viento en el Almanzora y Los Vélez y hay varias comarcas con avisos combinados de lluvia y viento.

Los efectos de las borrascas Joseph y Chandra han llevado a elevar a fase de emergencia, situación operativa 1 el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía. El 112 ha atendido un total de 366 incidencias, la más destacada, por el fallecimiento de una mujer en Torremolinos (Málaga) tras caerle una palmera. Además, se ha procedido al desalojo preventivo de varias barriadas en San Roque (Cádiz) y se han suspendido la actividad lectiva presencial y en centros asistenciales en varias comarcas de Almería, Cádiz y Málaga. Entretanto, la entrada de una nueva borrasca pequeña, pero profunda, nombrada Kristin cruzará rápidamente la península de oeste a este, lo que dará lugar a la jornada de mayor adversidad del temporal.

El impacto de mayor relevancia será la intensificación del viento, con rachas muy fuertes superiores a los 90 km/h en toda la comunidad, "sin descartar que sean localmente huracanadas (120 km/h) en el tercio oriental", según Aemet. De hecho, se ha activado el aviso rojo en la comarca almeriense del Valle de Almanzora y Los Vélez, donde pueden alcanzarse rachas de hasta 130 km/h. En litorales y cotas altas, donde se esperan vientos que localmente pueden superar los 100 km/h, se han elevado avisos naranjas.

En la costa, se producirá un emperoamiento del estado del mar: todo el litoral permanece este miércoles bajo aviso naranja por vientos de componente oeste y suroeste que pueden llegar hasta los 90 km/h en el Mediterráneo oriental, con oleaje de 3 a 6 metros, y mar combinada en el Estrecho.

Hasta 120 litros en 12 horas en Grazalema

Este miércoles 28 predominasrán los cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes y persistentes, más intensas en las sierras Béticas y Alborán. Los mayores acumulados se prevén en las sierras de Ronda y Grazalema, donde rige el aviso naranja, con hasta 120 litros en 12 horas. En aviso amarillo, donde pueden caer hasta 20 litros en una hora y 70 litros en 12 horas, se encuentran:

Sierra de Aracena, Huelva

Sierra Norte de Sevilla

El Estrecho

La Subbética cordobesa

Capital y Montes de Jaén y Sierras de Cazorla y Segura

La Axarquía, Málaga

Cuenca del Genil, Sierra Nevada y Alpujarras y costa de Granada

En las zonas con avisos combinados por lluvia y viento, en alerta especial, el servicio de Emergencia de Andalucía pide evitar desplazamientos innecesarios y no transitar por zonas arboladas o cualquier otro elemento del mobiliario urbano que pueda desprenderse. Por su parte, la cota de nieve se situará en torno a los 1200-1400 metros

En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en ascenso, sobre todo en Alborán y el cuadrante suroeste, con hasta 20ºC en Sevilla, Huelva, Málaga y Almería; 18ºC en Córdoba, 17ºC en Cádiz, 15ºC en Jaén y 14ºC en Granada.

Jueves 29: Kristin se marcha, pero llegan otros frentes con lluvia y viento

A partir del jueves 29, tras el paso de Kristin, la situación tenderá a mejorar, si bien la circulación atlántica continuará afectando a Andalucía lo que resta de semana. Una jornada más, soplará poniente moderado en el interior, más intensos en litorales y zonas altas, con rachas ocasionalmente muy fuertes. En este sentido, el Almanzora y los Vélez continuará en aviso naranja por rachas de hasta 90 km/h, y regirán avisos amarillos en amplias zonas.

En el Mediterráneo oriental prosigue el aviso naranja por vientos costeros de hasta 70 km/h y oleaje de 4 a 5 metros, menos intenso en Alborán, y mar combinada en el litoral de Cádiz y el Estrecho.

Los cielos muy nubosos o cubiertos irán acompañados de precipitaciones moderadas generalizadas, localmente fuertes y persistentes, de nuevo con mayor intensidad en las Béticas. Los mayores acumulados se esperan en Ronda, Grazalema, Jaén, las sierras de Cazorla y Segura y la Cuenca del Genil, en aviso amarillo.

Las temperaturas mínimas subirán de forma generalizada y notable, salvo en el golfo de Cádiz, por encima de los 10ºC en todas las capitales. Las máximas ascenderán asimismo en el tercio oriental, con hasta 16ºC en Jaén.