Joseph y Chandra: no es una superborrasca por Fujiwhara, pero el temporal mantiene a Andalucía en alerta por lluvia, viento y oleaje

La frase se ha viralizado en redes sociales: “Joseph y Chandra se fusionarán el miércoles 28 en una superborrasca gracias al efecto Fujiwhara”. Sin embargo, lo que reflejan los análisis meteorológicos es menos llamativo, pero más práctico para entender el episodio: Joseph actúa como borrasca principal y Chandra aparece como un mínimo secundario integrado dentro del mismo gran sistema.

Esa reorganización puede reforzar el temporal, pero no equivale necesariamente a una 'fusión' al estilo Fujiwhara, que suele explicarse como dos vórtices similares orbitando. Los datos disponibles apuntan más bien a un sistema depresionario amplio con varios centros que se reordenan.

En la práctica, hablamos de un conjunto que puede traducirse en una evolución muy dinámica del tiempo. El temporal está vinculado a la borrasca Joseph, que viene afectando a buena parte de España con lluvia, viento y oleaje, y el papel de Chandra se interpreta como el de un mínimo secundario dentro de ese mismo engranaje atmosférico.

Qué significa realmente Joseph + Chandra

La reorganización de un sistema depresionario con varios mínimos puede notarse en aspectos muy concretos del episodio, como estos:

Frentes más activos , con bandas de lluvia entrando y saliendo.

, con bandas de lluvia entrando y saliendo. Más viento en amplias zonas, especialmente en el litoral y áreas expuestas.

en amplias zonas, especialmente en el litoral y áreas expuestas. Mala mar persistente en las costas andaluzas.

Predicción para Andalucía: avisos por viento, lluvia y fenómenos costeros

La Aemet mantiene un escenario de tiempo adverso en Andalucía, con un miércoles especialmente ventoso y con avisos por varios fenómenos. En este contexto, el viento se perfila como el elemento dominante del día, sin perder de vista el resto de impactos asociados al temporal.

El foco principal está en el viento. En el litoral mediterráneo andaluz se extiende un aviso naranja por rachas de 60–80 km/h. Además, en puntos del interior oriental, especialmente en zonas expuestas, se contempla que las rachas puedan superar localmente los 100 km/h.

Oleaje: mala mar y rachas fuertes en la costa

El episodio también viene acompañado de condiciones marítimas adversas. Se esperan referencias a olas de hasta 6 metros en el extremo oriental del litoral mediterráneo durante el episodio. Por otra parte, en el área del Estrecho continúan los avisos por viento y mal estado de la mar en el tramo entre el 27 y el 28.

Las precipitaciones forman parte del episodio y se mantienen en distintos puntos, con especial atención a comarcas y sierras donde se concentran los acumulados. En Málaga, por ejemplo, se ha venido señalando la comarca de Ronda entre las zonas a vigilar en este episodio.

Recomendaciones de Aemet y Protección Civil